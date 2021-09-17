По иску Дарницы в судах Лондона и Киева ожидается решение о компенсации 6,8 млн долларов семьей Беспалько, владеющей БХФЗ

В конце августа семья Беспалько, которая контролирует Борщаговский химфармзавод, выплатила крупнейшему акционеру БХФЗ компании "Дарнице" (владеет 31% акций БХФЗ) 250 тысяч фунтов (примерно 350 тыс долларов США) судебных издержек в споре, который рассматривает Высокий суд справедливости в Лондоне. Валерий Клочок, политический и экономический эксперт, магистр государственного управления уверен, что за этим последуют решения суда Лондона и Хозяйственного суда Киева против Беспалько и топ-менеджеров БХФЗ по делу об ущербе на 7 млн долларов.

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"Суть этого спора поражает воображение: "Дарница" обнаружила, что Беспальки выводят миллионы долларов заводских денег на фирму под названием "Метабей". Фирма принадлежит непосредственно дочери вечного главы правления БХФЗ Николая и его жены Людмилы — Ирине Беспалько. Семейство заставляло немецких продавцов лекарственного сырья перечислять в "Метабей" треть всех поступлений в качестве комиссии за организацию контракта с БХФЗ. Иными словами, Беспальки, как руководители завода, платили "гонорар" сами себе за покупку сырья", — отметил эксперт.

Аудит зафиксировал эти сделки по итогам проверки деятельности БХФЗ с 2015 по 2017. За этот срок комиссионные "Метабей" составили 6,8 миллионов долларов.

"Но Беспалько руководят и владеют БХФЗ более 27 лет. Можно представить, сколько денег семейство могло вывести с завода таким нехитрым образом", — считает Клочок.

Напомним, что "Дарница" уже добилась в лондонском суде ареста 6,8 миллионов долларов на счетах "Метабей" в обеспечение будущего решения суда. Когда Беспальки попытались оспорить арест счетов в Лондоне, суд отказал им в апелляции из-за ее бесперспективности. И обязал выплатить истцу – то есть "Дарнице" — 250 тысяч фунтов в качестве компенсации за судебные издержки.

В Хозяйственном суде Киева тоже идет разбирательство по этому поводу. Там ответчиками идут не только все трое Беспалько, но и пять топ-менеджеров БХФЗ.

"А что дальше? А дальше ожидается решение о компенсации 6,8 млн долларов семьей Беспалько и в Лондоне, и в Киеве. Более того, суды могут обязать БХФЗ раскрыть всю информацию о своих финансовых операциях. Тогда аудиторам станет доступен весь массив данных, и могут всплыть новые махинации", — считает эксперт.