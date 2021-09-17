За позовом Дарниці в судах Лондона і Києва очікується рішення про компенсацію 6,8 млн доларів сім'єю Беспалько, яка володіє БХФЗ

В кінці серпня сім'я Беспалько, яка контролює Борщагівський хімфармзавод, виплатила найбільшому акціонерові БХФЗ компанії "Дарниці" (володіє 31% акцій БХФЗ) 250 тисяч фунтів (приблизно 350 тис доларів США) судових витрат в суперечці, який розглядає Високий суд справедливості в Лондоні. Валерій Клочок, політичний і економічний експерт, магістр державного управління впевнений, що за цим послідують рішення суду Лондона і Господарського суду Києва проти Беспалько і топ-менеджерів БХФЗ у справі про шкоду на 7 млн доларів.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

"Суть цієї суперечки вражає уяву: "Дарниця" виявила, що Беспалько виводять мільйони доларів заводських грошей на фірму під назвою "Метабей". Фірма належить безпосередньо доньці вічного голови правління БХФЗ Миколі і його дружині Людмилі — Ірині Беспалько. Сімейство змушувало німецьких продавців лікарської сировини перераховувати у "Метабей" третину всіх надходжень в якості комісії за організацію контракту з БХФЗ. Іншими словами, Беспалько, як керівники заводу, платили "гонорар" самі собі за купівлю сировини", — зазначив експерт.

Аудит зафіксував ці угоди за підсумками перевірки діяльності БХФЗ з 2015 по 2017 рік. За цей термін комісійні "Метабей" склали 6,8 мільйона доларів.

"Але Беспалько керують і володіють БХФЗ більше 27 років. Можна уявити, скільки грошей сімейство могло вивести з заводу таким нехитрим чином", — вважає Клочок.

Нагадаємо, що "Дарниця" вже добилася в лондонському суді арешту 6,8 мільйонів доларів на рахунках "Метабей" в забезпечення майбутнього рішення суду. Коли Беспалько спробували оскаржити арешт рахунків в Лондоні, суд відмовив їм у апеляції через її безперспективність. І зобов'язав виплатити позивачеві — тобто "Дарниці" — 250 тисяч фунтів в якості компенсації за судові витрати.

У Господарському суді Києва теж йде розгляд з цього приводу. Там відповідачами виступають не тільки всі троє Беспальків, але і п'ять топ-менеджерів БХФЗ.

"А що далі? А далі очікується рішення про компенсацію 6,8 млн доларів сім'єю Беспалько і в Лондоні, і в Києві. Більш того, суди можуть зобов'язати БХФЗ розкрити всю інформацію про свої фінансові операції. Тоді аудиторам стане доступний весь масив даних, і можуть спливти нові махінації", — вважає експерт.