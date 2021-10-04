Руслан Тимофеев из Adventures Lab рассказал о главных ошибках молодых стартапов при питчинге инвесторов

В 2021 году Украина заняла 34 место в исследовании Global Startup Ecosystem Index от StartapBlink. По данным ресурса, в Украине функционирует больше 450 зарегистрированных стартапов. На самом деле эта цифра в разы выше – ведь она не учитывает сотни "гаражных" проектов, которые еще не успели себя проявить. Согласно статистике, лишь единицы из них перерастут "гаражи", выйдут на рынок и привлекут финансирование. Основатель венчурного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев рассказывает, что причин провала стартапов очень много. И далеко не всегда они связаны с несостоятельностью проекта.

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Один из важных этапов жизни любого стартапа – поиск инвесторов и привлечение средств. Не редки случаи, когда даже при наличии хорошей идеи и даже MVP (минимально жизнеспособный продукт) фаундеры заваливаются на этапе питчинга, а их проекты умирают, не сумев найти финансирования.

В портфеле Adventres Lab сегодня 15 проектов, в которые вложены миллионы долларов. Представители фонда продолжают искать перспективные проекты и регулярно встречаются с командами стартапов. Основатель фонда Руслан Тимофеев рассказал о типичных ошибках, которые совершают фаундеры при общении с инвесторами.

Слабая подготовка презентации. По утверждению Гая Кавасаки, для подготовки качественной презентации нужно минимум 30 дней. За это время необходимо отобрать и проанализировать тонны материала, составить 30 слайдов визуальной презентации, затем выбрать из них 9-10 наиболее емких и в то же время запоминающихся и уложить все это в 3 минуты рассказа. Руслан Тимофеев рассказывает, что молодые украинские фаундеры зачастую пренебрегают проработкой презентаций. В итоге команды привозят отличную идею, но не могут ее как следует представить инвесторам.

Слишком много воды. Руслан Тимофеев уверен: презентация – это тизер, который должен приковать внимание инвесторов в первые же минуты. Увы, часто фаундеры нагружают публику массой лишней и ненужной информации, пытаясь придать своему проекту значимости и солидности. Это явно ни к чему. Должно быть коротко, по существу и очень ярко.

Фаундер читает информацию со слайда, просто дублируя то, что написано на экране. Это в корне не верно. Руслан Тимофеев считает, что презентация и непосредственное выступление должны отличаться по содержанию. "Все ведь и так умеют читать. Просто воспроизвести то, что и так написано на слайде – это может сработать в школе, но не на питчинге, где перед тобой сидят люди, которые решают – инвестировать миллионы в твой проект или нет", — говорит основатель Adventures Lab.

Фаундер не выдерживает тайминг. Потенциальных инвесторов важно заинтересовать за 3 минуты. Если на них 15 минут, а еще хуже – полчаса, обрушивается шквал информации, они потеряют и нить повествования, и интерес к проекту.

Фаундер не чувствует аудиторию. Ошибка плавно вытекающая из предыдущей. Инвесторы на презентации не должны засыпать с открытыми глазами. Если нечто подобное происходит, важно сразу распознать это и суметь повернуть презентацию продукта в нужное русло.

"Самое удивительное, что эти советы везде есть. Но просто прочитать – это не работает. Надо учиться питчить. Это отдельный навык внутри навыка делать стартап. Без инвесторов, без их денег и потенциала не будет ничего. Если бы стартап был просто написанием кода, стартапов бы не было. Настоящий большой бизнес – это доверие людей. И перед тем, как вызвать доверие у миллионов пользователей, стартапер должен пройти первый шаг: заслужить доверие нескольких миллионеров", – подытожил Руслан Тимофеев.