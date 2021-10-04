Руслан Тимофєєв із Adventures Lab розповів про головні помилки молодих стартапів при пітчингу інвесторів

У 2021 році Україна зайняла 34 місце в дослідженні Global Startup Ecosystem Index від StartapBlink. За даними ресурсу, в Україні функціонує більше 450 зареєстрованих стартапів. Насправді ця цифра в рази вище – адже вона не враховує сотні "гаражних" проектів, які ще не встигли себе проявити. Згідно зі статистикою, лише одиниці з них переростуть "гаражі", вийдуть на ринок та залучать фінансування. Засновник венчурного фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв розповідає, що причин провалу стартапів дуже багато. І далеко не завжди вони пов'язані з неспроможністю проекту.

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Один з важливих етапів життя будь-якого стартапу – пошук інвесторів та залучення коштів. Не рідкісні випадки, коли навіть за наявності хорошої ідеї та навіть MVP (мінімально життєздатного продукту), фаундери "завалюються" на етапі пітчингу, а їхні проекти вмирають, не зумівши знайти фінансування.

У портфелі Adventres Lab сьогодні 15 проектів, в які вкладено мільйони доларів. Представники фонду продовжують шукати перспективні проекти і регулярно зустрічаються з командами стартапів. Засновник фонду Руслан Тимофєєв розповів про типові помилки, які роблять фаундери при спілкуванні з інвесторами.

Слабка підготовка презентації. За твердженням Гая Кавасакі, для підготовки якісної презентації потрібно мінімум 30 днів. За цей час необхідно відібрати та проаналізувати тонни матеріалу, скласти 30 слайдів візуальної презентації, потім вибрати з них 9-10 найбільш ємних і в той же час таких, що добра запам"ятовуються, і укласти все це у 3 хвилини розповіді. Руслан Тимофєєв розповідає, що молоді українські фаундери часто нехтують опрацюванням презентацій. В результаті команди привозять відмінну ідею, але не можуть її як слід представити інвесторам.

Занадто багато води. Руслан Тимофєєв впевнений: презентація – це тизер, який повинен прикувати увагу інвесторів в перші ж хвилини. На жаль, часто фаундери навантажують публіку масою зайвої та непотрібної інформації, намагаючись надати своєму проекту значущості і солідності. Це явно ні до чого. Повинно бути коротко, по суті і дуже яскраво.

Фаундер читає інформацію зі слайда, просто дублюючи те, що написано на екрані. Це в корені не вірно. Руслан Тимофєєв вважає, що презентація та безпосередьо виступ повинні відрізнятися за змістом. "Всі ж і так вміють читати. Просто відтворити те, що і так написано на слайді – це може спрацювати в школі, але не на пітчингу, де перед тобою сидять люди, які вирішують – інвестувати мільйони в твій проект чи ні", – говорить засновник Adventures Lab.

Фаундер не витримує таймінг. Потенційних інвесторів важливо зацікавити за 3 хвилини. Якщо на них 15 хвилин, а ще гірше – півгодини, обрушується шквал інформації, вони втратять і нитку розповіді, і інтерес до проекту.

Фаундер не відчуває аудиторію. Помилка плавно випливає з попередньої. Інвестори на презентації не повинні засипати з відкритими очима. Якщо щось подібне відбувається, важливо відразу розпізнати це і зуміти повернути презентацію продукту в потрібне русло.

"Найдивовижніше, що ці поради скрізь є. Але просто прочитати – це не працює. Треба вчитися пітчити. Це окремий навик всередині навички робити стартапи. Без інвесторів, без їхніх грошей та потенціалу не буде нічого. Якби стартап був просто написанням коду, стартапів не було б. Справжній великий бізнес – це довіра людей. І перед тим, як викликати довіру у мільйонів користувачів, стартапер повинен пройти перший крок: заслужити довіру кількох мільйонерів ", – підсумував Руслан Тимофєєв.