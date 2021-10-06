Курс гривны может обвалиться к концу декабря до 28 грн/долл, - эксперты

Фокус выяснил, каким может быть курс гривны в октябре-декабре, и что повлияет на динамику.

При составлении бюджета на 2021 год правительство учитывало курс гривны к доллару на уровне 29,1 UAH/USD . А при составлении бюджета на 2022 год правительство ориентировалось на курс гривны 28,6 UAH/USD. Бизнес же, по данным опроса ЕБА за 2021 год, пока перестраховывается, ожидая в следующем году девальвацию до 29 UAH/USD. Об этом сообщается в материале Фокуса "Большой прогноз на 2022: курс гривны, рост цен, ситуация в агросекторе и промышленности".

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Валюта этой осенью укрепляется, что отчасти можно объяснить относительно благоприятным для гривны информационным фоном. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский объясняет нынешний позитивный для гривны тренд благоприятными для Украины условиями внешней торговли. Ведь высокие цены на железную руду, металлы и зерновые положительно повлияли на торговый баланс. Во-вторых, Нацбанк перешел к более жесткой монетарной политике.

"На курс будут влиять два сильных разнонаправленных фактора — экспорт рекордного урожая зерновых и резкий рост цен на газ, — прогнозирует развитие ситуации Глеб Вышлинский. — Если экспорт и продажа экспортной выручки будет относительно равномерной, то потребности "Нафтогаза" в валюте для закупки газа предсказать трудно. Поэтому можно ожидать стабильный курс гривны с обычным ослаблением в конце декабря и возможными колебаниями из-за краткосрочных изменений спроса и предложения".

Эксперты, опрошенные Фокусом, также говорят о поддержке гривны со стороны агроэкспортеров, которые осенью заводят в страну валютную выручку. Прогнозируется, что резких колебаний валютного курса в октябре-ноябре не стоит ждать. Скорее всего, гривна будет дрейфовать в коридоре 26,5-27,5 UAH/USD с плавной девальвацией до 27,8-28,5 UAH/USD в середине зимы.

Подробнее о макроэкономических показателях Украины и валютном курсе – в статье Фокуса "Большой прогноз на 2022: курс гривны, рост цен, ситуация в агросекторе и промышленности".