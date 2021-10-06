Курс гривні може обвалитися до кінця грудня до 28 грн/дол, — експерти

Фокус з'ясував, яким може бути курс гривні в жовтні-грудні, і що вплине на динаміку.

Під час складання бюджету на 2021 рік уряд враховував курс гривні до долара на рівні 29,1 UAH/USD. А під час складання бюджету на 2022 рік уряд орієнтувався на курс гривні 28,6 UAH/USD. Бізнес же, за даними опитування ЄБА за 2021 рік, поки перестраховується, чекаючи наступного року девальвацію до 29 UAH/USD. Про це повідомляється в матеріалі Фокуса "Великий прогноз на 2022: курс гривні, зростання цін, ситуація в агросекторі та промисловості".

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Валюта цієї осені зміцнюється, що частково можна пояснити відносно сприятливим для гривні інформаційним фоном. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський пояснює нинішній позитивний для гривні тренд сприятливими для України умовами зовнішньої торгівлі. Адже високі ціни на залізну руду, метали та зернові позитивно вплинули на торговий баланс. По-друге, Нацбанк перейшов до більш жорсткої монетарної політики.

"На курс впливатимуть два сильні різноспрямовані чинники — експорт рекордного врожаю зернових і різке зростання цін на газ, — прогнозує розвиток ситуації Гліб Вишлінський. — Якщо експорт і продаж експортної виручки буде відносно рівномірним, то потреби "Нафтогазу" у валюті для закупівлі газу передбачити важко. Тому можна очікувати стабільний курс гривні зі звичайним ослабленням наприкінці грудня і можливими коливаннями через короткострокові зміни попиту і пропозиції".

Експерти, опитані Фокусом, також говорять про підтримку гривні з боку агроекспортерів, які восени заводять в країну валютний виторг. Прогнозується, що різких коливань валютного курсу в жовтні-листопаді не варто чекати. Швидше за все, гривня дрейфуватиме в коридорі 26,5-27,5 UAH/USD з плавною девальвацією до 27,8-28,5 UAH/USD в середині зими.

Детальніше про макроекономічні показники України і валютному курсі — в статті Фокуса "Великий прогноз на 2022: курс гривні, зростання цін, ситуація в агросекторі та промисловості".