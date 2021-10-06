Цены в Украине стремительно растут: в чем дело

В июле-августе 2021 года инфляция достигла 10,2% (в годовом измерении), и, по прогнозам НБУ, в ближайшие месяцы будет оставаться в диапазоне 10-11%.

"С конца прошлого года практически не прекращается подорожание продовольственных товаров — их годовая инфляция превышает 12%, а поступления нового урожая пока не оказали ожидаемого влияния, поскольку цены на зерновые не спешат корректироваться вниз. Например, цены на пшеницу только недавно начали опускаться с многолетних максимумов", — говорит Игорь Дейсан, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики. Об этом сообщается в материале Фокуса "Большой прогноз на 2022: курс гривны, рост цен, ситуация в агросекторе и промышленности".

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В числе факторов, подстегивающих инфляцию, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, кроме прочего, называет слабый урожай в Украине в 2020 году и повышение курса евро к доллару в первой половине 2021 года. "Более жесткая денежная политика НБУ и хороший урожай 2021-го поспособствуют стабилизации цен, но давление мировой инфляции и назревающая потребность повысить тарифы на электроэнергию, отопление и газ в Украине будет оказывать противоположное влияние", — отмечает Вышлинский.

Среди факторов ускорения инфляции аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко называет высокие темпы роста зарплат и, соответственно, оживление потребления. То есть, рост доходов неизбежно толкает цены вверх. По данным Госстата, средняя по стране зарплата за январь-июль выросла на 16% до 14345 грн, в столице этот показатель достиг 20956 грн (+19,5%).

В Нацбанке рассчитывают, что в 2022 году показатель инфляции достигнет целевого уровня 5%. "Повышение ставки увеличивает спрос на гривну и делает ее сильнее по отношению к инвалютам, что сдерживает инфляцию за счет стабилизации цен импортных товаров", — поясняет принцип действия механизма Глеб Вышлинский.

Стабилизации цен также будет способствовать рекордный урожай 2021 года. В связи с этим должны подешеветь корма для животноводческих хозяйств, что теоретически должно отразиться снижением стоимости мяса, молока и яиц, а удешевление сырья для предприятий пищевой отрасли может замедлить инфляцию готовой пищевой продукции.

Подробнее о макроэкономических показателях Украины, инфляции и валютном курсе – в статье Фокуса "Большой прогноз на 2022: курс гривны, рост цен, ситуация в агросекторе и промышленности".