Ціни в Україні стрімко ростуть: в чому справа

У липні-серпні 2021 року інфляція досягла 10,2% (у річному вимірі), і, за прогнозами НБУ, в найближчі місяці залишатиметься в діапазоні 10-11%.

"З кінця минулого року практично не припиняється подорожчання продовольчих товарів — їх річна інфляція перевищує 12%, а надходження нового врожаю поки не надали очікуваного впливу, оскільки ціни на зернові не поспішають коректуватися вниз. Наприклад, ціни на пшеницю тільки нещодавно почали опускатися з багаторічних максимумів", — говорить Ігор Дейсан, старший аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки. Про це повідомляється в матеріалі Фокуса "Великий прогноз на 2022: курс гривні, зростання цін, ситуація в агросекторі та промисловості".

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Серед факторів, які підстібають інфляцію, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, крім іншого, називає слабкий урожай в Україні в 2020 році та підвищення курсу євро до долара в першій половині 2021 року. "Більш жорстка грошова політика НБУ і хороший урожай 2021-го посприяють стабілізації цін, але тиск світової інфляції та назрівальна потреба підвищити тарифи на електроенергію, опалення та газ в Україні чинитиме протилежний вплив", — зазначає Вишлінський.

Серед чинників прискорення інфляції аналітикиня інвесткомпанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко називає високі темпи зростання зарплат і, відповідно, пожвавлення споживання. Тобто, зростання доходів неминуче штовхає ціни вгору. За даними Держстату, середня по країні зарплата за січень-липень зросла на 16% до 14 345 грн, у столиці цей показник досяг 20 956 грн (+19,5%).

У Нацбанку розраховують, що в 2022 році показник інфляції досягне цільового рівня 5%. "Підвищення ставки збільшує попит на гривню і робить її сильнішою щодо інвалют, що стримує інфляцію за рахунок стабілізації цін імпортних товарів", — пояснює принцип дії механізму Гліб Вишлінський.

Стабілізації цін також сприятиме рекордний урожай 2021 року. У зв'язку з цим повинні подешевшати корми для тваринницьких господарств, що теоретично повинно позначитися зниженням вартості м'яса, молока і яєць, а здешевлення сировини для підприємств харчової галузі може уповільнити інфляцію готової харчової продукції.

Детальніше про макроекономічні показники України, інфляції і валютний курс — у статті Фокуса "Великий прогноз на 2022: курс гривні, зростання цін, ситуація в агросекторі та промисловості".