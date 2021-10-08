SOS CREDIT: быть наряду с ведущими МФО Украины

Сама компания принадлежит к СОС КРЕДИТ Холдинг Б.В. (SOS Credit Holding B.V.) из Королевства Нидерландов. Цель нашей деятельности: оказание помощи в получении дополнительных денежных средств на карту. Но это не все, ведь для нас работа не является потоковой. Нам важно, чтобы весь процесс действительно происходил как можно качественней и оперативней.

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Сейчас мы стремительно подходим к числу 300 000. Именно такое количество граждан страны доверило нам решение своих финансовых вопросов. Большая часть их теперь наши постоянные клиенты.

Работа: с кем и для чего?

Клиенты SOS CREDIT:

1. пенсионеры;

2. студенты;

3. граждане без официального трудоустройства;

4. фрилансеры;

5. мамы в декрете;

6. военнослужащие и тд.

Их цели:

1. ремонт или приобретение бытовой техники;

2. ремонт или приобретение недвижимости/автомобиля;

3. оплата лечения/приобретение медикаментов;

4. оплата коммунальных услуг;

5. отдых;

6. проведение значимых событий/торжеств и тд.

Функционал и выгода

Самое главное для нас, чтобы заемщик был гражданином Украины, которому на момент подачи заявки исполнилось полных 18 лет, и он имел удостоверение личности в виде бумажного паспорта или id-карты. Также из документов понадобится ИНН. В условия сотрудничества не входит предоставление справки с месте работы, о доходах, о составе семьи, диплом о получении высшего образования. SOS CREDIT оказывает услуги без предоставления клиентом пакета документов, на сбор которого у заемщика может понадобиться до n-го количества дней.

Получить кредит можно в любой точке страны по интернету. Как для подачи заявки, так и для погашения займа, приезжать в отделение SOS CREDIT не нужно. Это дает возможность человеку сэкономить свое время и получить необходимую сумму на банковскую карту гораздо быстрей.

Заявки принимаются и обрабатываются в режиме 24/7. Таким образом, заемщик может решить свои денежные вопросы как можно быстрее — он не привязан ко времени.

У нас есть своя скоринговая система, с помощью которой заявки клиентов обрабатываются еще и автоматически. Благодаря этому значимому преимуществу не приходится часами ожидать ответ по заявке.

Клиент сам выбирает срок, на который наш сервис выдаст ему деньги до зарплаты. Это может быть 7, 15 или 30 дней. Есть возможность продлить срок — для такой цели активируется пролонгация. Новичкам она полагается на 7 или 15 дней, а тем, кто обращается второй раз и последующие — 7, 15 либо же 30.

Мы работаем по выгодной процентной ставке — от 0,01% до 3%. Если гражданин первый раз обращается за кредитом, то мы предлагаем ему сумму в размере 500-10 000 грн. Для постоянных клиентов она увеличивается: 500-15 000 грн.

У нас удобно не только получить кредит, но и вернуть его. Заемщик может это сделать, сидя у себя на кухне либо же на рабочем месте, перейдя на сайт SOS CREDIT. Если у него есть время и желание, то он делает это в Личном Кабинете, предварительно войдя в него. Если же нет, то тогда воспользуется услугой "Оплатить", просто кликнув по ней. Она подразумевает собой оплату по номеру договора и контактному номеру мобильного, что был указан при регистрации. Также оплату можно совершить в любом отделении банка страны, через кассу Укрпочты либо же терминал.

Что же дальше?

В этом вопросе нам помогает разобраться планирование и просчитывание на несколько шагов вперед. Вся наша команда считает, что без этого никуда, если действительно хочется двигаться вперед и чего-то достичь.

Также SOS CREDIT уверен, что о планах лучше не рассказывать зря, а делиться ими уже в качестве фактов после реализации. Именно поэтому мы работаем 24/7, дабы таких фактов становилось больше, а история компании продолжалась.