SOS CREDIT: бути наряду з провідними МФО України

Сама компанія належить до СОС КРЕДИТ Холдинг Б.В. (SOS Credit Holding B.V.) з Королівства Нідерландів. Мета нашої діяльності: надання допомоги в отриманні додаткових коштів на картку. Але це не все, адже для нас робота не є потоковою. Нам важливо, аби весь процес дійсно відбувався якомога якісніше та оперативніше.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Зараз ми стрімко наближаємося до числа 300 000. Саме така кількість громадян країни довірила нам рішення своїх фінансових питань. Велика частина них тепер наші постійні клієнти.

Робота: з ким і для чого?

Клієнти SOS CREDIT:

1. пенсіонери;

2. студенти;

3. громадяни без офіційного працевлаштування;

4. фрілансери;

5. мами в декреті;

6. військовослужбовці і тд.

Їхні цілі:

1. ремонт або придбання побутової техніки;

2. ремонт або придбання нерухомості/автомобіля;

3. оплата лікування/придбання медикаментів;

4. оплата комунальних послуг;

5. відпочинок;

6. проведення значущих подій/урочистостей і тд.

Функціонал та вигода

Найголовніше для нас, аби позичальник був громадянином України, якому на момент подачі заявки виповнилося повних 18 років, і він мав при собі посвідчення особи у вигляді паперового паспорта або id-картки. Також з документів знадобиться ІПН. В умови співпраці не входить надання довідки з місця роботи, про доходи, про склад сім'ї, диплом про отримання вищої освіти. SOS CREDIT надає послуги без надання клієнтом пакету документів, на збір якого у позичальника може знадобитися до n-ої кількості днів.

Отримати кредит можна у будь-якій точці країни по інтернету. Як для подачі заявки, так і для погашення позики, приїжджати до відділення SOS CREDIT не потрібно. Це дає можливість людині заощадити свій час та отримати необхідну суму на банківську картку набагато швидше.

Заявки приймаються та обробляються у режимі 24/7. Таким чином, позичальник може вирішити свої фінансові питання якомога швидше — він не прив'язаний до часу.

У нас є своя скорингова система, за допомогою якої заявки клієнтів обробляються ще й автоматично. Завдяки цій значній перевазі не доводиться годинами чекати відповідь по заявці.

Клієнт сам обирає термін, на який наш сервіс видасть йому гроші до зарплати. Це може бути 7, 15 або 30 днів. Є можливість продовжити термін — для такої мети активується пролонгація. Новачкам вона належить на 7 або 15 днів, а тим, хто звертається вдруге та наступні рази — 7, 15 або ж 30.

Ми працюємо за вигідною відсотковою ставкою — від 0,01% до 3 %.Якщо громадянин вперше звертається за кредитом, то ми пропонуємо йому суму у розмірі 500-10 000 грн. Для постійних клієнтів вона збільшується: 500-15 000 грн.

У нас зручно не тільки отримати кредит, але й повернути його. Позичальник може це зробити, сидячи у себе на кухні або ж на робочому місці, перейшовши на сайт SOS CREDIT. Якщо у нього є час та бажання, то він робить це в Особистому Кабінеті, попередньо увійшовши до нього. Якщо ж ні, то тоді скористається послугою "Сплатити", просто клікнувши по ній. Вона представляє собою оплату за номером договору та контактним номером мобільного, що був вказаний при реєстрації. Також оплату можна здійснити у будь-якому відділенні банку країни, через касу Укрпошти або ж термінал.

Що ж далі?

У цьому питанні нам допомагає розібратися планування та прораховування на кілька кроків вперед. Вся наша команда вважає, що без цього нікуди, якщо дійсно хочеться рухатися вперед та чогось досягти.

Також SOS CREDIT впевнений, що про плани краще не розповідати даремно, а ділитися ними вже в якості фактів після реалізації. Саме тому ми працюємо 24/7, аби таких фактів ставало більше, а історія компанії тривала.