Цена полного бака. Сколько стоит заправить авто и как изменятся цены на заправках

Нефть снова дорожает. Фокус выяснил, как это влияет на стоимость горючего в Украине и что будет с ценами на бензин, автогаз и дизтопливо в ближайшие месяцы.

С начала года бензин подорожал более чем на 18%, дизтопливо — на 17%. В среднем литр бензина А-95 на АЗС стоит 30 грн, литр дизельного топлива — 28–28,4 грн. Если перевести в "твердую" валюту, то это $1,1–1,2/л. Да, дешевле, чем в большинстве стран Европы. Но это не предел. Эксперты советуют автомобилистам не расслабляться, так как к концу года цены на горючее могут взлететь еще на 10%.

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За что мы платим: цена на бензин и ее составляющие

Если разобрать цену топлива на "запчасти", то приблизительно половина ее — закупочная стоимость. В нынешних реалиях это 14–15 грн в каждом литре. Еще около 40%, или 11–12 грн, — налоги, акцизный сбор и НДС. Остальные 10% — затраты АЗС и их заработок, что составляет приблизительно 3 грн с каждого литра.

Перебоев с производством бензина в Беларуси в ближайшее время не будет. Единственный риск — политический, когда белорусская власть может сознательно спровоци­ровать дефицит поставок в Украину

Цены на топливо зависят от внутренних и внешних факторов. Внутренние — это объем добычи нефти и переработки горючего, налоги и государственное регулирование цен. Внешние — стоимость нефти на мировом рынке и объем импорта автотоплива из других стран.

85–90% бензина и дизеля в Украину поступает из-за рубежа. Это порядка 9 млн т в год при внутреннем потреблении 10,5 млн т. Стоимость, по которой Украина закупает топливо, диктуют поставщики. Импорт привязан к валютному курсу, он постоянно меняется. Когда гривна по отношению к доллару слабеет, топливо дорожает.

Существенно на стоимость горючего влияют мировые цены на нефть. Чем она дороже, тем выше цена топлива. Нефть дешевеет — цены падают и на бензин.

Справимся сами? Какой будет цена на нефть

Чтобы избежать рисков, связанных с мировыми котировками и девальвацией национальной валюты, страны стремятся к энергонезависимости. Чем больше объем собственной добычи нефти или хотя бы ее переработки, тем стабильнее цены на основные виды горючего. Например, Беларусь добывает лишь около 1,5 млн т нефти в год, но перерабатывает больше 18 млн т и экспортирует 11 млн т в Великобританию, Нидерланды, США, страны Латинской Америки, а также в Украину.

Глобальный спрос на нефть приближается к допандемийному уровню. В связи с этим к концу года прогнозируется цена на нефть $90 за баррель Аналитики банка Goldman Sachs

Собственная добыча в нашей стране обеспечивает лишь 1,5 млн т в год. Причем качает нефть только "Укрнафта", которая принадлежит НАК "Нафтогаз Украины" и структурам, где бенефициары — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

С переработкой в Украине сложно. Единственный нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский. Но его мощностей недостаточно, чтобы обеспечить горючим всю страну. За 2020 год он переработал менее 3 млн т. Есть еще Шебелинский газоперерабатывающий завод. Его вклад в производство топлива вовсе мизерный: за прошлый год — 140 тыс. т бензина, 75 тыс. т дизтоплива и 144 тыс. т сжиженного газа.

Щедрые соседи. Импорт бензина и дизтоплива в Украину

Кто же снабжает Украину топливом? Бензин преимущественно попадает в нашу страну из Беларуси (75%) и Литвы (25%). Причем белорусы наращивают объем поставок, несмотря на то что в последнее время отношения между нашими странами осложнены политическими вопросами. По данным консалтинговой группы "А-95", за январь — август 2021 года импорт белорусского бензина в Украину вырос на 30%, до 2,4 млн т.

85–90% бензина и дизеля в Украину поступает из-за рубежа. Это порядка 9 млн т в год при внутреннем потреблении 10,5 млн т. Стоимость диктуют поставщики

Список стран, у которых мы покупаем дизель, более обширный. Например, Тарас Качка, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, говорит, что в 2020 году ключевыми поставщиками были Российская Федерация и Беларусь, на которые пришлось около 77% импорта. 15% дизтоплива Украина получила из ЕС, еще 8% дали Турция, Израиль, Индия. В 2021-м Беларусь существенно нарастила свою долю. "Из-за блокирования нефтепровода "Прикарпатзападтранс" и последующей остановки прокачек и поставок ресурсов "Роснефти" импорт из Беларуси вырос. За восемь месяцев этого года поставки белорусского дизтоплива увеличились на 37%, а российские упали на 35%", — комментирует Сергей Куюн, руководитель консалтинговой группы "А-95".

Еще одним событием стало увеличение внутреннего производства топлива. Как уточняет Куюн, в августе Кременчугский НПЗ вышел на максимально возможные объемы переработки нефти, увеличив их на 25%, до 14 тыс. т в сутки. "Но в сентябре переработка вернулась на отметку 10 тыс. т, так как завод проводит технические мероприятия. Они позволят выйти на стабильно высокие темпы производства в 2022 году", — объясняет эксперт.

[ + – ] МАЛО НЕФТИ. Собственная добыча в нашей стране — это лишь 1,5 млн т в год. Причем качает нефть только "Укрнафта" Фото: Getty Images

Кстати, еще в июне замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украине нужно наращивать собственную переработку нефти. По его словам, государство вместе с частными инвесторами готово вложить деньги в строительство нового НПЗ, хотя точные сроки реализации такого проекта не сообщил.

Нефть взбунтовалась

Что ждать от цен на топливо в будущем? Для начала стоит разобраться в том, что происходит с нефтью. С января по октябрь 2021 года черное золото на мировом рынке подорожало более чем на 53%. Только за сентябрь стоимость нефти выросла почти на 10% и вплотную приблизилась к отметке $80 за барр. [один баррель равен 225 л].

Аналитики считают, что к концу года возможно как удорожание, так и удешевление нефти. Рост могут спровоцировать аномально высокие цены на газ, которые в ЕС превысили $1000 за куб. м. Если к этому добавится холодная зима в Северном полушарии, нефть запросто может уйти далеко за $80 за барр.

Импорт из Беларуси вырос. За восемь месяцев этого года поставки белорусского дизтоплива увеличились на 37%, а российские упали на 35% руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн

Кроме того, на удорожание сырья влияет рост потребления топлива по всем мире. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в конце сентября обнародовала отчет World Oil Outlook. В нем сказано, что в период с 2020 по 2025 год мировой спрос на нефть ежегодно будет увеличиваться на 2,6 млн барр. в сутки.

Аналитики банка Goldman Sachs считают, что глобальный спрос на нефть приближается к допандемийному уровню. В связи с этим к концу текущего года банк прогнозирует цену на нефть $90 за барр. Bank of America ожидает, что цены на нефть в течение полугодия достигнут $100 за барр.

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В то же время исключать падение стоимости нефти тоже нельзя. Это может произойти в результате обострения пандемии, в случае теплой зимы и в связи со снижением европейских цен на газ. "Мне кажется, что сейчас ситуация в мире с коронавирусом близка к благоприятной — вакцинация продолжается. Но если будут изменения в худшую сторону, это снизит спрос и цены на нефть. Также не исключено падение (нормализация) цен на природный газ из-за увеличения его экспорта из РФ в Европу, что, в свою очередь, немного снизит стоимость нефти", — считает Дмитрий Хорошун, аналитик инвестиционной компании Concorde Capital.

На контроле. Гривна укрепляется и держит цены на бензин

Если отбросить негативное влияние нефтяных цен, главное и основное, что способствует относительной стабилизации стоимости топлива в Украине, которая наблюдается с начала осени, — это укрепление гривны. За сентябрь украинская валюта по отношению к доллару укрепилась на 1,5%.

Еще один важный фактор — отсутствие дефицита поставок. Беларусь исправно отгружает бензин и дизель в Украину, топливо поступает как по железной дороге, так и по трубопроводу. При этом Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси, который 90% продукции отправляет именно в Украину, завершил плановый ремонт. Так что перебоев с производством в ближайшее время там точно не будет.

[ + – ] Цены на топливо в Украине в 2021 году Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Единственный риск — политический, когда белорусская власть может сознательно спровоцировать дефицит поставок, который нечем будет закрыть. Реальной эта угроза может оказаться лишь в том случае, когда доля белорусского топлива на украинском рынке превысит 60% (сейчас — около 50%).

Рост цен на горючее сдерживает и государство. В мае Кабмин ввел контроль стоимости основных видов топлива (кроме премиальных), чтобы не допустить их удорожания. С тех мор Минэкономики регулярно рассчитывает среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС устанавливают свою наценку. Наценка не может превышать 5 грн на литр бензина и 7 грн — на литр дизтоплива. В 20-х числах сентября Мин­экономики снизило расчетные цены для бензина на 44 коп. — до 26,17 грн/л, для дизельного топлива увеличило на 27 коп. — ­­­­до 22,59 грн/л.

Автогаз подешевеет. Будет ли дорожать бензин?

Если прогнозы по росту мировых цен на нефть оправдаются, то повышение стоимости топлива в Украине неизбежно. Да, это не произойдет моментально, так как трейдеры запасаются горючим наперед, приблизительно на месяц. Поэтому если нефть взлетит в октябре, то автомобилисты ощутят где-то в ноябре.

Сергей Куюн полагает, что если нефть дойдет до $90 за барр., в Украине это прибавит 3,5–4 грн к каждому литру топлива.

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Также не стоит забывать о том, что осень — время повышенного спроса на горючее. Прежде всего из-за того, что идет сбор урожая и в полях работает техника. Сокращение спроса произойдет только с наступлением холодов, когда аграрии не работают в полях, а граждане реже пользуются личными автомобилями, пересаживаясь на общественный транспорт. Так что пессимистические ожидания до "плюс 4 грн за литр" могут и не оправдаться.

Что касается автогаза, литр которого с конца лета подорожал почти на 1 грн, то рост его стоимости связан как с нефтью, так и с перебоями поставок этого вида топлива в Украину, которые наблюдались в июле и августе. Украинские производители покрывают потребность в сжиженном газе лишь частично, их доля — около 20%. Остальное поступает из России, Казахстана и Беларуси. Впрочем, в сентябре поставщики смогли перекрыть нехватку автогаза. Поэтому есть вероятность, что его стоимость в течение месяца пойдет вниз и вернется к отметке 17 грн/л.