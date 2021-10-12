Ціна повного бака. Скільки коштує заправити авто і як зміняться ціни на заправках

Нафта знову дорожчає. Фокус з'ясував, як це впливає на вартість пального в Україні і що буде з цінами на бензин, автогаз і дизпаливо у найближчі місяці.

З початку року бензин подорожчав більше ніж на 18%, дизпаливо — на 17%. В середньому літр бензину А-95 на АЗС коштує 30 грн, літр дизельного палива — 28-28,4 грн. Якщо перевести у "тверду" валюту, то це $1,1-1,2/л. Так, дешевше, ніж у більшості країн Європи. Але це не межа. Експерти радять автомобілістам не розслаблятися, тому що до кінця року ціни на пальне можуть злетіти ще на 10%.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За що ми платимо: ціна на бензин та її складові

Якщо розібрати ціну палива на "запчастини", то приблизно її половина — закупівельна вартість. У нинішніх реаліях це 14-15 грн в кожному літрі. Ще близько 40%, або 11-12 грн, — податки, акцизний збір і ПДВ. Решта 10% — витрати АЗС та їх заробіток, що становить приблизно 3 грн з кожного літра.

Перебоїв з виробництвом бензину в Білорусі найближчим часом не буде. Єдиний ризик — політичний, коли білоруська влада може свідомо спровокувати дефіцит поставок в Україну

Ціни на паливо залежать від внутрішніх і зовнішніх факторів. Внутрішні — це обсяг видобутку нафти і переробки пального, податки і державне регулювання цін. Зовнішні — вартість нафти на світовому ринку і обсяг імпорту автотоплива з інших країн.

85-90% бензину і дизеля в Україну надходить з-за кордону. Це близько 9 млн т на рік при внутрішньому споживанні 10,5 млн т. Вартість, за якою Україна купує паливо, диктують постачальники. Імпорт прив'язаний до валютного курсу, він постійно змінюється. Коли гривня відносно долара слабшає, паливо дорожчає.

Істотно на вартість пального впливають світові ціни на нафту. Чим вона дорожча, тим вища ціна палива. Нафта дешевшає — ціни падають і на бензин.

Впораємося самі? Якою буде ціна на нафту

Щоб уникнути ризиків, пов'язаних зі світовими котируваннями і девальвацією національної валюти, країни прагнуть до енергонезалежності. Чим більший обсяг власного видобутку нафти або хоча б її переробки, тим стабільніші ціни на основні види пального. Наприклад, Білорусь видобуває лише близько 1,5 млн т нафти за рік, але переробляє більше 18 млн т і експортує 11 млн т до Великобританії, Нідерланди, США, країни Латинської Америки, а також в Україні.

Глобальний попит на нафту наближається до допандемійного рівня. Через це до кінця року прогнозується ціна на нафту $90 за барель Аналітики банку Goldman Sachs

Власний видобуток у нашій країні забезпечує лише 1,5 млн т на рік. До того ж качає нафту тільки "Укрнафта", яка належить НАК "Нафтогаз України" і структурам, де бенефіціари — бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

З переробкою в Україні складно. Єдиний нафтопереробний завод — Кременчуцький. Але його потужностей недостатньо, щоб забезпечити пальним всю країну. За 2020 рік він переробив менше 3 млн т. Є ще Шебелинський газопереробний завод. Його внесок у виробництво палива зовсім мізерний: за минулий рік — 140 тис. т бензину, 75 тис. т дизпалива і 144 тис. т скрапленого газу.

Щедрі сусіди. Імпорт бензину і дизпалива в Україні

Хто ж постачає Україні паливом? Бензин переважно потрапляє в нашу країну з Білорусі (75%) і Литви (25%). Причому білоруси нарощують обсяг поставок, незважаючи на те що останнім часом відносини між нашими країнами ускладнені політичними питаннями. За даними консалтингової групи "А-95", за січень — серпень 2021 року імпорт білоруського бензину в Україну виріс на 30%, до 2,4 млн т.

85-90% бензину і дизеля в Україну надходить з-за кордону. Це близько 9 млн т на рік при внутрішньому споживанні 10,5 млн т. Вартість диктують постачальники

Список країн, у яких ми купуємо дизель, більший. Наприклад, Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, каже, що у 2020 році ключовими постачальниками були Російська Федерація та Білорусь, на які припало близько 77% імпорту. 15% дизпалива Україна отримала з ЄС, ще 8% дали Туреччина, Ізраїль, Індія. У 2021-му Білорусь істотно наростила свою частку. "Через блокування нафтопроводу" Прикарпатзахідтранс "та подальшої зупинки прокачування і поставок ресурсів "Роснафти" імпорт з Білорусі зріс. За вісім місяців цього року поставки білоруського дизпалива збільшилися на 37%, а російські впали на 35%", — коментує Сергій Куюн, керівник консалтингової групи "А-95".

Ще однією подією стало збільшення внутрішнього виробництва палива. Як уточнює Куюн, в серпні Кременчуцький НПЗ вийшов на максимально можливі обсяги переробки нафти, збільшивши їх на 25%, до 14 тис. т на добу. "Але у вересні переробка повернулася на позначку 10 тис. т, оскільки завод проводить технічні заходи. Вони дозволять вийти на стабільно високі темпи виробництва у 2022 році", — пояснює експерт.

[ + – ] МАЛО НАФТИ. Власний видобуток у нашій країні — це лише 1,5 млн т на рік. Причому качає нафту тільки "Укрнафта" Фото: Getty Images

До речі, ще у червні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україні потрібно нарощувати власну переробку нафти. За його словами, держава разом з приватними інвесторами готова вкласти гроші в будівництво нового НПЗ, хоча точні терміни реалізації такого проекту не повідомив.

Нафта збунтувалася

Що чекати від цін на паливо у майбутньому? Для початку варто розібратися у тому, що відбувається з нафтою. З січня по жовтень 2021 року чорне золото на світовому ринку подорожчало більше ніж на 53%. Тільки за вересень вартість нафти зросла майже на 10% і впритул наблизилася до позначки $80 за барель [один барель дорівнює 225 л].

Аналітики вважають, що до кінця року можливе як подорожчання, так і здешевлення нафти. Зростання можуть спровокувати аномально високі ціни на газ, які в ЄС перевищили $1000 за куб. м. Якщо до цього додасться холодна зима у Північній півкулі, нафта запросто може піти далеко за $80 за барель.

Імпорт з Білорусі зріс. За вісім місяців цього року поставки білоруського дизпалива збільшилися на 37%, а російські впали на 35% керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн

Крім того, на подорожчання сировини впливає зростання споживання палива у всьому світі. Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) наприкінці вересня оприлюднила звіт World Oil Outlook. У ньому сказано, що в період з 2020 по 2025 рік світовий попит на нафту щорічно збільшуватиметься на 2,6 млн бар. на добу.

Аналітики банку Goldman Sachs вважають, що глобальний попит на нафту наближається до допандемійного рівня. Через це до кінця поточного року банк прогнозує ціну на нафту $90 за барель. Bank of America чекає, що ціни на нафту протягом півріччя досягнуть $100 за бар.

Важливо

Бензиновий ліміт. Чим обернеться держрегулювання цін на бензин для споживачів і влади

Водночас виключати падіння вартості нафти теж не можна. Це може статися в результаті загострення пандемії, у разі теплої зими і через зниження європейських цін на газ. "Мені здається, що зараз ситуація у світі з коронавірусом близька до сприятливої — вакцинація триває. Але якщо будуть зміни в гіршу сторону, це знизить попит і ціни на нафту. Також не виключене падіння (нормалізація) цін на природний газ через збільшення його експорту з РФ до Європи, що, зі свого боку, трохи знизить вартість нафти", — вважає Дмитро Хорошун, аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital.

На контролі. Гривня зміцнюється і тримає ціни на бензин

Якщо відкинути негативний вплив нафтових цін, головне і основне, що сприяє відносній стабілізації вартості палива в Україні, яка спостерігається з початку осені, — це зміцнення гривні. За вересень українська валюта відносно долара зміцнилася на 1,5%.

Ще один важливий фактор — відсутність дефіциту поставок. Білорусь справно відвантажує бензин і дизель в Україні, паливо надходить як залізницею, так і трубопроводом. При цьому Мозирський нафтопереробний завод у Білорусі, який 90% продукції відправляє саме в Україну, завершив плановий ремонт. Так що перебоїв з виробництвом найближчим часом там точно не буде.

[ + – ] Ціни на паливо в Україні у 2021 році Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Єдиний ризик — політичний, коли білоруська влада може свідомо спровокувати дефіцит поставок, який нічим буде закрити. Реальною ця загроза може виявитися лише в тому випадку, коли частка білоруського палива на українському ринку перевищить 60% (зараз — близько 50%).

Зростання цін на пальне стримує і держава. У травні Кабмін ввів контроль вартості основних видів палива (крім преміальних), щоб не допустити їх подорожчання. Відтоді Мінекономіки регулярно розраховує середню вартість бензину і дизельного палива, від якої АЗС встановлюють свою націнку. Націнка не може перевищувати 5 грн на літр бензину і 7 грн — на літр дизпалива. У 20-х числах вересня Мінекономіки знизило розрахункові ціни для бензину на 44 коп. — до 26,17 грн/л, для дизельного палива збільшило на 27 коп. — до 22,59 грн/л.

Автогаз подешевшає. Чи дорожчатиме бензин?

Якщо прогнози щодо зростання світових цін на нафту виправдаються, то підвищення вартості палива в Україні неминуче. Так, це не відбудеться моментально, тому що трейдери запасаються пальним наперед, приблизно на місяць. Тому якщо нафта злетить у жовтні, то автомобілісти відчують це десь у листопаді.

Сергій Куюн вважає, що якщо нафта дійде до $90 за бар., В Україні це додасть 3,5-4 грн до кожного літра палива.

Важливо

Без бензину і бітуму. Чим загрожує Україні припинення постачань з Білорусі

Також не варто забувати про те, що осінь — час підвищеного попиту на пальне. Перш за все через те, що йде збір врожаю і в полях працює техніка. Скорочення попиту відбудеться тільки з настанням холодів, коли аграрії не працюють в полях, а громадяни рідше користуються особистими автомобілями, пересідаючи на громадський транспорт. Так що песимістичні очікування до "плюс 4 грн за літр" можуть і не справдитися.

Що стосується автогазу, літр якого з кінця літа подорожчав майже на 1 грн, то зростання його вартості пов'язане як з нафтою, так і з перебоями поставок цього виду палива в Україні, які спостерігалися в липні і серпні. Українські виробники покривають потребу в зрідженому газі лише частково, їх частка — близько 20%. Решта надходить з Росії, Казахстану і Білорусі. Втім, у вересні постачальники змогли перекрити нестачу автогазу. Тому є ймовірність, що його вартість протягом місяця піде вниз і повернеться до позначки 17 грн/л.