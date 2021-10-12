"Зона возрождения". Фонд госимущества призвал бизнес арендовать объекты в Чернобыле (видео)

На данный момент для аренды в зоне отчуждения доступны 35 объектов. Чиновники обещают, что бизнесмены могут их трансформировать под свои нужды.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил об открытии Чернобыльской зоны отчуждения для частных инвестиций. Предпринимателям предлагают арендовать объекты на этой территории, которые могут быть изменены под нужды бизнеса. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила пресс-служба ФГИ в Facebook.

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"Здесь могут быть объекты сфер услуг туристической инфраструктуры или даже объекты зеленой энергетики, поскольку промышленные площадки, расположенные рядом с атомной станцией, позволяют размещать солнечные панели", — рассказал заместитель председателя Фонда госимущества Константин Кошеленко.

По его словам, бизнес уже сегодня может "зайти" в Чернобыль благодаря низкой конкуренции, низким стартовым ценам и "высокому потенциалу развития".

Также Кошеленко добавил, что на данный момент для аренды готовы 35 объектов в зоне отчуждения.

[ + – ] Промо-ролик Фонда государственного имущества

"Сегодня каждый может убедиться, что даже в Чернобыльской зоне отчуждения есть интересные для инвестирования объекты недвижимости. Это создает дополнительные возможности для выполнения программы по превращению ее в зону возрождения", — сказал чиновник.

В ФГИ также объяснили, что для получения консультации касательно заключения договоров на аренду не нужно ехать в Чернобыль — вместо этого можно обратиться в Киевское областное региональное отделение, офис которого расположен в Голосеевском районе Киева.

Напомним, ранее в этом году "Укрзализныця" построила в зоне отчуждения железнодорожную колею.

Ранее Фокус разбирался какое будущее может ожидать зону отчуждения в Чернобыле.