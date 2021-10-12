"Зона відродження". Фонд держмайна закликав бізнес орендувати об'єкти в Чорнобилі (відео)

Наразі для оренди в зоні відчуження доступні 35 об'єктів. Чиновники обіцяють, що бізнесмени можуть їх трансформувати під свої потреби.

Фонд державного майна України (ФДМ) оголосив про відкриття Чорнобильської зони відчуження для приватних інвестицій. Підприємцям пропонують орендувати об'єкти на цій території, які можуть бути змінені під потреби бізнесу. Про це у вівторок, 12 жовтня, повідомила пресслужба ФДМ у Facebook.

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"Тут можуть бути об'єкти сфер послуг туристичної інфраструктури або навіть об'єкти зеленої енергетики, оскільки промислові майданчики, розташовані поруч із атомною станцією, дозволяють розміщувати сонячні панелі", — розповів заступник голови Фонду держмайна Костянтин Кошеленко.

За його словами, бізнес уже сьогодні може "зайти" в Чорнобиль завдяки низькій конкуренції, низьким стартовим цінам і "високому потенціалу розвитку".

Також Кошеленко додав, що наразі для оренди готові 35 об'єктів у зоні відчуження.

[ + – ] Проморолик Фонду державного майна

"Сьогодні кожен може переконатися, що навіть у Чорнобильській зоні відчуження є цікаві для інвестування об'єкти нерухомості. Це створює додаткові можливості для виконання програми з перетворення її на зону відродження", — сказав чиновник.

У ФДМ також пояснили, що для отримання консультації щодо укладення договорів на оренду не потрібно їхати в Чорнобиль — замість цього можна звернутися до Київського обласного регіонального відділення, офіс якого розташований у Голосіївському районі Києва.

Нагадаємо, раніше цього року "Укрзалізниця" побудувала в зоні відчуження залізничну колію.

Раніше Фокус розбирався, яке майбутнє може чекати зону відчуження в Чорнобилі.