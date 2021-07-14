"Укрзалізниця" побудувала залізничну колію в Чорнобильську зону відчуження

За новим маршрутом пасажирів возити не будуть. Замість цього його використовуватимуть для перевезень відпрацьованого ядерного палива.

АТ "Укрзалізниця" завершила відновлення колії між станціями "Вільча" та "Янів" Іванківського району Київської області, яка зʼєднає основну частину залізничної мережі із зоною відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС). Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Повідомляється, що наразі в компанії готуються до запуску першого тестового потягу за новим маршрутом. Презентувати відновлену ділянка залізниці планують вже наступного тижня.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, реконструкцію колії провели за місяць.

"Завдяки зусиллям залізничників вже найближчим часом почне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива", — підкреслив Юрик.

Зазначається, що найближчим часом по відновленому маршруту у зону відчуження будуть возити відпрацьоване ядерне паливо з трьох АЕС: Хмельницької, Південно-Української і Рівненської. Планується, що відходи будуть зберігатися там протягом найближчих ста років.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався яке майбутнє може чекати зону відчуження у Чорнобилі.

А недавно вчені повідомляли, що на ЧАЕС поновилися ядерні реакції.