Атомная энергия для железной дороги: кто выиграл, кто проиграл

30 сентября 2021 года генерирующая национальная компания "Энергоатом" впервые заключила с АО "Укрзалізниця" (далее – УЗ) прямой годовой контракт на поставку электроэнергии

Недовольные сделкой обвинили обе компании в нерыночном подходе. Летом 2021 года на открытом энергетическом рынке Украины наблюдалась критическая ситуация. Цена на рынке на сутки вперед (РСВ) постоянно колебалась, не позволяя рассчитать точные расходы на электроэнергию в годовой бюджет.

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Выход найден

28 июля 2021 года правительство Украины разрешило государственным генерирующим компаниям продавать на специальных сессиях электронных аукционов электроэнергию УЗ по двусторонним договорам.

Таким образом, "Укрзалізниця" получила право заключить договор с компанией "Энергоатом", себестоимость электроэнергии которой в разы ниже угольных ТЭС.

Постановление КМУ от 28.07.2021 установило четкие требования, касающиеся такой продажи: продавцом пакета лотов должны быть государственные производители электроэнергии, а покупателями – юрлица, у которых в уставном капитале 100 % акций принадлежит государству и которые являются лицензиатами хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров.

Также были установлены четкие правила по ценообразованию: продавец обязуется осуществлять продажу электроэнергии по цене, которая не может быть ниже средневзвешенной рыночной по двусторонним договорам за последние три месяца, предшествующих месяцу, в котором проводится аукцион, но может предоставить скидку 30 %.

Следовательно, сделка должна была пройти полностью по рыночным ценам, сложившимся на рынке двусторонних договоров.

Согласно постановлению КМУ, выставленная на аукцион электроэнергия должна быть продана исключительно предприятиям "Укрзалізниці". Продажа потребителям, не связанным с УЗ, запрещена.

30 сентября на Украинской энергетической бирже состоялся аукцион. Победителем стала компания "Энерго Сбыт Транс" (ЭСТ), крупнейшим потребителем которой является "Укрзалізниця".

Выгода для перевозчика

По итогам аукциона ОП "Энергоатом-Трейдинг" (подразделение "Энергоатома") реализовало ООО "Энерго Сбыт Транс" 4,9 млн МВт∙ч электроэнергии базовой нагрузки (около 90 % годовой потребности УЗ) с поставкой в период 1 октября 2021–31 декабря 2022 года.

Стоимость проданной электроэнергии превысила 5,4 млрд грн. Для УЗ эта сделка стала выгодной – в предыдущие годы компания тратила на электроэнергию 7,5–8,4 млрд в год.

Цена двустороннего контракта оказалась вдвое ниже цены, сложившейся на РСВ на момент аукциона.

Если ориентироваться на среднюю цену на РСВ в сентябре, то только в октябре экономия национального перевозчика может превысить 300 млн грн., а до конца 2022 года составит более 4 млрд грн.

Атомщики – за стабильные поставки

В выигрыше от сделки и "Энергоатом": двусторонний договор принес ему крупнейшего, а главное, стабильного потребителя, нуждающегося в бесперебойной поставке электроэнергии по базовому, четко прогнозируемому графику. Именно в таком режиме потребляет электрику "Укрзалізниця".

"Энергоатом" часто страдает от колебания цен на электроэнергию и отказа покупателей выполнять условия двусторонних договоров купли-продажи, что приводит к значительным убыткам. Контракт с УЗ фактически выводит атомщиков из убыточного состояния: в рамках соглашения железная дорога обязуется оплачивать в установленные сроки все заявленные объемы, независимо от фактического потребления (take or pay), на условиях предоплаты и предоставления гарантийного взноса.

Кому контракт не по душе

Сделкой недовольны энергетические компании олигархов. Они хотели задешево покупать электроэнергию "Энергоатома" для нужд собственных металлургических предприятий, а УЗ поставлять дорогую электроэнергию, которую вырабатывают их угольные ТЭС.

К несчастью для них, соглашение между УЗ и "Энергоатомом" полностью в рамках закона и рыночных правил. Контракт невыгоден олигархам, но выгоден железнодорожникам, атомщикам и всей стране.