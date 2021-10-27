Атомна енергія для залізниці: хто виграв, хто програв

30 вересня 2021 року генерувальна національна компанія "Енергоатом" уперше уклала з АТ "Укрзалізниця" (далі – УЗ) прямий річний контракт на постачання електроенергії

Незадоволені угодою звинуватили обидві компанії в неринковому підході. Влітку 2021 року на відкритому енергетичному ринку України спостерігалася критична ситуація. Ціна на ринку на добу наперед (РДН) постійно коливалася, що не давало змоги розрахувати точні витрати на електроенергію в річний бюджет.

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Вихід знайдено

28 липня 2021 року уряд України дозволив державним генерувальним компаніям продавати на спеціальних сесіях електронних аукціонів електроенергію УЗ за двосторонніми договорами.

Таким чином, "Укрзалізниця" отримала право укласти договір з компанією "Енергоатом", собівартість електроенергії якої в рази нижча, ніж на вугільних ТЕС.

Постанова КМУ від 28.07.2021 встановила чіткі вимоги щодо такого продажу: продавцем пакета лотів повинні бути державні виробники електроенергії, а покупцями – юрособи, в яких у статутному капіталі 100 % акцій належить державі та які є ліцензіатами господарської діяльності з перевезення пасажирів.

Також були встановлені прозорі правила ціноутворення: продавець зобов'язується продавати електроенергію за ціною, що не може бути нижчою середньозваженої ринкової за двосторонніми договорами за останні три місяці, що передують місяцю, в якому проводиться аукціон, але може надати знижку 30 %.

Отже, угода повинна була пройти повністю за ринковими цінами, що склалися на ринку двосторонніх договорів.

Згідно з постановою КМУ, виставлена на аукціон електроенергія має продаватися тільки підприємствам "Укрзалізниці". Продаж споживачам, не пов'язаним з УЗ, заборонений.

30 вересня на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон. Переможцем стала компанія "Енерго Збут Транс" (ЕСТ), найбільшим споживачем якої є "Укрзалізниця".

Зиск для перевізника

За підсумками аукціону ВП "Енергоатом-Трейдинг" (підрозділ "Енергоатому") реалізував ТОВ "Енерго Збут Транс" 4,9 млн МВт∙год електроенергії базового навантаження (приблизно 90 % річної потреби УЗ) із постачанням у період 1 жовтня 2021–31 грудня 2022 року.

Вартість проданої електроенергії перевищила 5,4 млрд грн. Для УЗ це дуже вигідна угода – у попередні роки вона витрачала на електроенергію 7,5–8,4 млрд на рік.

Ціна двостороннього контракту виявилася вдвічі нижчою за ціну, що склалася на РДН на момент аукціону.

Якщо орієнтуватися на середню ціну на РДН у вересні, то тільки в жовтні економія національного перевізника може перевищити 300 млн грн. А до кінця 2022 року становитиме понад 4 млрд грн.

Атомники – за стабільні постачання

Виграв від угоди й "Енергоатом": двосторонній договір дав йому найбільшого, а головне, стабільного споживача, що потребує безперебійного постачання електроенергії за базовим, чітко прогнозованому графіком. Саме в такому режимі споживає електрику "Укрзалізниця".

"Енергоатом" часто страждає від коливання цін на електроенергію й відмови покупців виконувати умови двосторонніх договорів купівлі-продажу, що призводить до значних збитків. Контракт з УЗ фактично виводить атомників зі збиткового стану: в межах угоди залізниця зобов'язується оплачувати в установлені терміни всі заявлені обсяги, незалежно від фактичного споживання (take or pay), на умовах передоплати й надання гарантійного внеску.

Кому контракт не до душі

Операцією незадоволені енергетичні компанії олігархів. Вони бажали задешево купувати електроенергію "Енергоатому" для потреб власних металургійних підприємств, а УЗ постачати дорогу електроенергію, яку виробляють їхні вугільні ТЕС.

На нещастя для них, угода між УЗ й Енергоатомом цілком у межах закону й ринкових правил. Контракт не вигідний олігархам, але вигідний залізничникам, атомникам і всій країні.