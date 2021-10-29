Формула успешных инвестиций: как заработать на недвижимости до 60% годовых

2021 год стал рекордным по росту цен на жилье, особенно в сегменте новостроек бизнес-класса. Первичная недвижимость с начала года в среднем подорожала на 18% в гривне и на 31% — в долларах, а отдельные ликвидные форматы в сегментах комфорт+ и бизнес-класс подорожали сразу на 30–50%.

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В подобной ситуации практически все ключевые игроки рынка отметили существенное увеличение инвестиционных сделок в ликвидных форматах жилых комплексов. С начала года, по оценкам экспертов, часть инвесторов в общей структуре спроса увеличилась на 20%.

На руку бетонному золоту сыграли несколько факторов: низкие ставки по депозитам – за год они упали с 11% до 7–7,5% годовых, – скачок инфляции за пределы целевого диапазона, ралли на фондовых рынках и существенный рост цен на сырьевые товары. Все это привело к заметному удорожанию себестоимости строительства, а за ним – и к росту цен на жилье.

К тому же украинцы в вопросах сохранения денежных средств от инфляции и приумножения капитала всегда доверяли недвижимости больше, чем другим инвестиционным инструментам. Выход на фондовые рынки, как и криптовалюта, требует специальных знаний, активного участия и погружения в процессы. Драгметаллы отпугивают долгим периодом возврата вложений. Банковские же депозиты давно утратили свою привлекательность из-за низких ставок и налогов: 19,5% дохода съедят налог на прибыль и военный сбор.

В то же время репутация недвижимости как перманентно растущего в цене актива только укрепляет ее позиции, особенно в нынешний непростой экономический период.

У инвестора всегда есть несколько выигрышных стратегий: купить квартиру в ликвидном проекте и ждать его завершения, заработав на разнице в цене за квадратный метр, или сдавать ее в аренду, получая пассивный доход.

Главное условие – не ошибиться с комплексом и оценкой его перспектив, а для этого нужно как следует изучить локацию, концепцию, инфраструктурное наполнение и квартирографию.

Самыми перспективными для инвестора, по оценкам экспертов рынка жилья, на любом этапе строительства становятся столичные проекты многофункциональных комплексов бизнес-класса с разнопрофильной современной инфраструктурой, повышенным уровнем приватности и безопасности, а также с премиальным консьерж-сервисом, который закрывает не только мелкие бытовые вопросы, но и помогает в решении частных вопросов.

Примером такого инвестиционного продукта на рынке жилой недвижимости Киева стал МФК А136 Highlight Tower, порадовавший уже с начала года инвесторов ростом стоимости квадратного метра на 57%, или $980.

Благодаря престижной локации в центре столицы вблизи торгово-развлекательных центров, фешенебельных ресторанов и баров, а также продуманной внутренней инфраструктуре, до конца строительства инвесторов проекта может ожидать трехкратный рост начальной цены квадратного метра.

В состав комплекса войдут: фитнес-зона, офисный блок, конференц-зал, кинотеатр и спортивный симулятор, дизайнерское лобби с камином и библиотекой, ресторан, кофейня на видовой террасе и салон красоты, а также внутренний зеленый дворик с лаунж-зоной и мягкой мебелью для отдыха. Будут реализованы в проекте модные нынче коворкинг и коливинг — пространства премиального уровня, где можно работать и жить под одной крышей. Такой вид недвижимости весьма популярен в Европе и США.

Сегодня в А136 Highlight Tower продаются квартиры на высоких видовых этажах, а скоро откроется продажа пентхаусов с умопомрачительными видами на столицу и максимально выгодными прогнозами ликвидности.

Кстати, развитая инфраструктура проекта, отвечающая на ежедневные запросы жителя большого города, и высокий уровень локации значительно повышают спрос на аренду квартир в комплексе такого уровня. Локация и богатая внутренняя инфраструктура позволят собственникам сдавать свои лоты выше средней цены по рынку на 10–15%, рассчитывая на сумму от $2 тыс. Годовой арендный доход от такого актива, соответственно, составит около $14 тыс.

Адрес отдела продаж А136 Highlight Tower: г. Киев, ул. Антоновича, 136–138

https://dim-bud.ua/projects/a136-highlight-tower