Формула успішних інвестицій: як заробити на нерухомості до 60% річних

2021 рік став рекордним за зростанням цін на житло, особливо в сегменті новобудов бізнес-класу. Первинна нерухомість з початку року в середньому подорожчала на 18% у гривні та на 31% – у доларах, а окремі ліквідні формати в сегментах комфорт+ і бізнес-клас додали відразу 30–50%.

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У подібній ситуації практично всі ключові гравці ринку відзначили істотне збільшення інвестиційних угод у ліквідних форматах житлових комплексів. З початку року, за оцінками експертів, частина інвесторів у загальній структурі попиту збільшилася на 20%.

На руку бетонному золоту зіграли кілька чинників: низькі ставки за депозитами – за рік вони впали з 11% до 7–7,5% річних, – стрибок інфляції за межі цільового діапазону, ралі на фондових ринках й істотне зростання цін на сировинні товари. Все це призвело до помітного подорожчання собівартості будівництва, а за ним – і до зростання цін на житло.

До того ж українці в питаннях збереження грошових коштів від інфляції та примноження капіталу завжди довіряли нерухомості більше, ніж іншим інвестиційним інструментам. Вихід на фондові ринки, як і криптовалюта, вимагає спеціальних знань, активної участі й занурення в процеси. Дорогоцінні метали відлякують довгим періодом повернення вкладень. Банківські ж депозити давно втратили свою привабливість через низькі ставки та податки: 19,5% доходу з'їдять податок на прибуток та військовий збір.

Водночас репутація нерухомості як активу, що перманентно зростає, тільки зміцнює її позиції, особливо в нинішній непростий економічний період.

У інвестора завжди є кілька виграшних стратегій: купити квартиру в ліквідному проєкті та чекати його завершення, заробивши на різниці в ціні за квадратний метр, або здавати її в оренду, отримуючи пасивний дохід.

Головна умова — не помилитися з комплексом та оцінкою його перспектив, а для цього потрібно як слід вивчити локацію, концепцію, інфраструктурне наповнення та квартирографію.

Найперспективнішими для інвестора, за оцінками експертів ринку житла, на будь-якому етапі будівництва стають столичні проєкти багатофункціональних комплексів бізнес-класу з різнопрофільною сучасною інфраструктурою, підвищеним рівнем приватності й безпеки, а також із преміальним консьєрж-сервісом, який закриває не тільки дрібні побутові питання, але й допомагає у розв'язанні приватних питань.

Прикладом такого інвестиційного продукту на ринку житлової нерухомості Києва став БФК А136 Highlight Tower, що з початку року вже потішив інвесторів зростанням вартості квадратного метра на 57%, або $980.

Завдяки престижній локації в центрі столиці поблизу торгово-розважальних центрів, фешенебельних ресторанів та барів, а також продуманій внутрішній інфраструктурі, до кінця будівництва інвесторів проєкту може очікувати триразове зростання початкової ціни квадратного метра.

До складу комплексу увійдуть: фітнес-зона, офісний блок, конференц-зала, кінотеатр та спортивний симулятор, дизайнерське лобі з каміном і бібліотекою, ресторан, кав'ярня на видовій терасі й салон краси, а також внутрішній зелений дворик з лаунж-зоною та м'якими меблями для відпочинку. Будуть також реалізовані в проєкті модні нині коворкінг та колівінг – простори преміального рівня, де можна працювати й жити під одним дахом. Такий вид нерухомості дуже популярний у Європі та США.

Сьогодні в А136 Highlight Tower продаються квартири на високих видових поверхах, а незабаром відкриється продаж пентхаусів із запаморочливими видами на столицю й максимально вигідними прогнозами ліквідності.

До речі, розвинена інфраструктура проєкту, що відповідає на щоденні запити мешканця великого міста, й високий рівень локації значно підвищують попит на оренду квартир у ньому. Розташування й багата внутрішня інфраструктура дозволять власникам здавати свої лоти вище середньої ціни по ринку на 10–15%, розраховуючи на суму від $2 тис. Річний орендний дохід від такого активу, відповідно, складе близько $14 тис.

Адреса відділу продажу А136 Highlight Tower: м. Київ, вул. Антоновича, 136–138

https://dim-bud.ua/projects/a136-highlight-tower/