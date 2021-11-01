Правильная карточка — деньги в безопасности

В 2008 году в Украине работало 175 коммерческих банков. Сейчас — 71. Такая нестабильность рынка вызывает недоверие среди украинцев. Поэтому большинство прячут деньги в матрасе. С таким отношением трудно выбрать финансовое учреждение, тем более строить с ним долгосрочные отношения. KredoBank решил доказать, что можно работать прозрачно, помогая клиентам грамотно пользоваться своими финансами.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Особенности Правильной карты

KredoBank исследовал банковский рынок, пообщался со своими клиентами и создал пакет услуг "Правильная карта", в котором есть все, чтобы обеспечить финансовую стабильность потребителям. Банк стремится стать другом, наставником для своих клиентов, который научит правильно пользоваться банковскими услугами и объяснит, как экономить.

Именно поэтому за активное пользование Правильной картой клиенты получают 1000 грн в подарок. В течение полугода необходимо рассчитываться картой от 3000 грн в месяц и получать начисления на карту не меньше 6000 грн в месяц. Первые 500 грн банк начислит через три месяца, остальные 500 грн — еще через три. Условия выполнить гораздо легче, если Правильную карту использовать для зачисления зарплаты, пенсии или стипендии.

Также KredoBank предлагает 6% годовых на сберегательный счет. Эта услуга поможет клиентам научиться регулярно откладывать деньги и получать дополнительный доход. Ежемесячно потребители зарабатывают 6% годовых к сумме, которая находится на сберегательном счете. Снять деньги можно в любой момент — перевести их на текущие счета.

Кстати, при оформлении Правильной карты клиентам автоматически открывают три валютных счета: доллар США, евро и польский злотый. Валюту можно сразу обменять в удобном онлайн-банкинге KredoBank в смартфоне. Так дешевле, чем в отделениях банков или обменниках. Ведь KredoBank постоянно отслеживает рынок, чтобы предложить самый выгодный курс.

Что еще?

✔ Бесплатное обслуживание. Банки списывают разные суммы за разные карты ежемесячно. Клиентов это раздражает. Они забывают о комиссиях, поэтому не могут корректно фиксировать расходы. С Правильной картой таких ситуаций не возникнет, ведь обслуживание бесплатное, даже когда клиенты ею не пользуются.

✔ Отсутствует комиссия за снятие и зачисление средств. С Правильной картой наличные можно снимать в любом банкомате Украины и кассах KredoBank до 100 000 грн без комиссии. А еще переводы с карты на карту в пределах банка, по реквизитам за пределы банка на любую сумму и снятие средств в банкоматах PKO Bank Polski за границей — тоже без комиссии.

✔ Вертикальный дизайн. KredoBank отошел от привычного горизонтального дизайна и сделал Правильную карту вертикальной. Теперь сразу понятно, как использовать карту в банкомате и какой стороной прикладывать к терминалу.

✔ Важная информация находится на обратной стороне: срок действия, CVV-код и имя владельца. Клиенты могут показывать, фотографировать карточку и отправлять ее изображения, не переживая за безопасность личных данных.

✔ Бесконтактный расчет. Современные смартфоны оснащены технологией NFC, благодаря которой расплачиваться за товары и услуги можно бесконтактно, просто приложив телефон к терминалу. Правильную карточку легко подключить к Apple Pay или Google Pay.

✔ Сразу две карточки. В день открытия клиент бесплатно получает две карты: одну для расчета в гривне, а вторую — в любой из трех валют на выбор. Карты с чипом и технологией PayPass.

✔ Кредитный лимит. После трех месяцев пользования картой специалисты банка подбирают клиенту персональный кредитный лимит. Банк предлагает три варианта кредитов: лимит к действующей карте, кредит наличными или кредитная карта.

Как получить карту: