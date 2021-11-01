Правильна картка — гроші у безпеці

У 2008 році в Україні працювали 175 комерційних банків. Зараз — 71. Така нестабільність ринку викликає недовіру в українців. Тому більшість зберігає гроші у матраці. З таким ставленням важко обрати фінансову установу, тим паче будувати з нею довгострокові відносини. KredoBank вирішив доказати, що можна працювати прозоро, допомагаючи клієнтам грамотно користуватися своїми фінанси.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Особливості Правильної картки

KredoBank дослідив банківський ринок, поспілкувався зі своїми клієнтами та створив пакет послуг "Правильна картка", у якому є все, щоб забезпечити фінансову стабільність споживачам. Банк прагне стати другом, наставником для своїх клієнтів, який навчить правильно користуватися банківськими послугами та пояснить, як заощаджувати.

Саме тому за активне користування Правильною карткою клієнти отримують 1000 грн у подарунок. Протягом пів року необхідно розраховуватися карткою від 3000 грн у місяць та отримувати надходження на картку не менше ніж 6000 грн у місяць. Перші 500 грн банк зарахує через три місяці, інші 500 грн — ще через три. Умови виконати набагато легше, якщо Правильну картку використовувати для зарахування зарплати, пенсії або стипендії.

Також KredoBank пропонує 6% річних на ощадний рахунок. Ця послуга допоможе клієнтам навчитись регулярно відкладати гроші та отримувати додатковий дохід. Щомісяця споживачі заробляють 6% річних до суми, яка зберігається на ощадному рахунку. Зняти гроші можна у будь-який момент, переказавши їх на поточні рахунки.

До речі, при оформленні Правильної картки, клієнтам автоматично відкривають три валютні рахунки: долар США, євро та польський злотий. Валюту можна одразу обміняти у зручному онлайн-банкінгу KredoBank у смартфоні. Так дешевше, ніж у відділеннях банків або обмінниках. Адже KredoBank постійно відстежує ринок, щоб запропонувати найвигідніший курс.

Що ще?

✔ Безкоштовне обслуговування. Банки списують різні суми за різні картки щомісяця. Клієнтів це дратує. Вони забувають про комісії, тому не можуть коректно фіксувати витрати. З Правильною картою таких ситуацій не виникне, адже обслуговування безкоштовне, навіть коли клієнти нею не користуються.

✔ Відсутня комісія за зняття та зарахування коштів. З Правильною карткою готівку можна знімати у будь-якому банкоматі України та касах KredoBank до 100 000 грн без комісії. А ще перекази з картки на картку у межах банку, за реквізитами за межі банку на будь-яку суму та зняття коштів у банкоматах PKO Bank Polski за кордоном — також без комісії.

✔ Вертикальний дизайн. KredoBank відійшов від звичного горизонтального дизайну та зробив Правильну картку вертикальною. Тепер одразу зрозуміло як використовувати картку в банкоматі та яким боком прикладати до термінала.

✔ Важлива інформація знаходиться на звороті: термін дії, CVV-код та ім’я власника. Клієнти можуть показувати, фотографувати картку та надсилати її зображення, не хвилюючись про безпеку особистих даних.

✔ Безконтактний розрахунок. Сучасні смартфони оснащені технологією NFC, завдяки якій розплачуватися за товари або послуги можна безконтактно, просто приклавши телефон до термінала. Правильну картку легко одразу під’єднати до Apple Pay або Google Pay.

✔ Одразу дві картки. У день відкриття клієнт безкоштовно отримує дві картки: одну для розрахунку у гривні, а другу — у будь-якій з трьох валют на вибір. Картки з чіпом та технологією PayPass.

✔ Кредитний ліміт. Після трьох місяців користування карткою спеціалісти банку підбирають клієнту персональний кредитний ліміт. Банк пропонує три варіанти кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.

Як отримати картку: