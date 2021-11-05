МПС LEO и IBOX BANK стали участниками US-Ukraine Business Council

Международная платежная система LEO и транзакционный банк IBOX BANK стали новыми участниками US-Ukraine Business Council – одной из старейших неправительственных организаций экономического сотрудничества Украины и США, основанной в 1995 году.

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US-Ukraine Business Council выступает не только медиатором между американскими инвесторами и украинским бизнесом, но и как экономико-политический консультационный участник отношений правительств Украины и США.

"US-Ukraine Business Council – авторитетная организация, развивающая американские инвестиции в Украине. Став одними из представителей финансового рынка в структуре участников USUBC, мы лишний раз продемонстрировали все перспективы украинской отрасли финансовой, как со стороны банков, так и небанковских финансовых учреждений", — рассказала CEO МПС LEO и акционер IBOX BANK Алена Шевцова.

Своей главной целью USUBC ставит всестороннюю продуктивную коммуникацию между правительствами и бизнесом обеих стран, которая поможет развивать инвестиционные и торговые отношения.

Напомним, в марте 2021 года международная платежная система LEO была внесена Национальным банком Украины в категорию важных платежных систем в Украине, а по итогу 9 месяцев 2021 года увеличила количество транзакций на 147%. Также известно, что по итогу 3 кварталов 2021 года IBOX BANK нарастил объем средств юрлиц более чем в 2 раза.