Финансовый сервис MYCREDIT подарил клиенту полмиллиона гривен

К пятилетию компании популярный сервис MyCredit, лидер финтех-рынка Украины, провел крупную акцию TURBO-BABKI, в рамках которой разыгрывал среди новых и постоянных клиентов компании годовой запас денег — полмиллиона гривен.

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С 14 сентября 2021 года всем пользователям сервиса MyCredit автоматически начислялись акционные баллы за время пользования услугами компании, которые можно было обменять на билеты для участия в розыгрыше подарков. Каждый начисленный балл приближал клиентов к обладанию желанными призами:

● Три электросамоката Xiaomi Mi Electric;

● Три смартфона Xiaomi Mi 9;

● Фирменный мерч и скидки на услуги компании;

● И главный приз — 500 000 гривен.

В результате, за время акции клиентами было собрано более 97 тыс. билетов. Розыгрыш призов прошел 2 ноября на официальном YouTube-канале сервиса, где в прямом эфире были выбраны победители по номеру билета. Главный приз — полмиллиона гривен — достался постоянному клиенту финансового сервиса MyCredit Кабаку Сергею Сергеевичу из с. Приднепрянское, Полтавской обл.

[ + – ] Победитель акции MYCREDIT TURBO-BABKI с СЕО MyCredit Владиславом Беланом

Напомним, что MyCredit — популярный финансовый сервис, где можно получить до 18 000 грн на карту любого банка за 5 минут. За счет быстрого и удобного сайта, собственных мобильных приложений под Android и iOS, круглосуточной поддержки и высоких стандартов безопасности MyCredit за пять лет работы MyCredit трижды удостаивался награды "Лучший сервис онлайн-кредитования" по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял "ТОП-5 лучших МФО Украины" по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации "Проект года", "Лучшая команда контроля качества").