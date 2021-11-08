Фінансовий сервіс MYCREDIT подарував клієнту півмільйона гривень

До п'ятиріччя компанії популярний сервіс MyCredit, лідер фінтех-ринку України, провів велику акцію TURBO-BABKI, в рамках якої серед нових та постійних клієнтів компанії розігрував річний запас грошей — півмільйона гривень.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

З 14 вересня 2021 року всім користувачам MyCredit автоматично нараховувалися акційні бали за час користування послугами компанії, які можна було обміняти на квитки для участі в розіграші подарунків. Кожен нарахований бал наближав клієнтів до бажаних призів:

● Три електросамокати Xiaomi Mi Electric;

● Три смартфони Xiaomi Mi 9;

● Фірмовий мерч та знижки на послуги компанії;

● І головний приз — 500 000 гривень.

В результаті за час акції клієнтами було зібрано понад 97 тис. квитків. Розіграш призів пройшов 2 листопада на офіційному YouTube-каналі сервісу, де у прямому ефірі обрали переможців за номером квитка. Головний приз — півмільйона гривень — дістався постійному клієнту фінансового сервісу MyCredit Кабаку Сергію Сергійовичу із с. Придніпрянське, Полтавська обл.

[ + – ] Переможець акції MYCREDIT TURBO-BABKI із СЕО MyCredit Владиславом Біланом

Нагадаємо, що MyCredit — популярний фінансовий сервіс, де можна отримати до 18 000 грн на картку будь-якого банку за 5 хвилин. За рахунок швидкого та зручного сайту, власних мобільних додатків під Android та iOS, цілодобової підтримки та високих стандартів безпеки MyCredit за п'ять років роботи MyCredit тричі удостоювався нагороди "Кращий сервіс онлайн-кредитування" за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював "ТОП-5 найкращих МФО України" за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації "Проект року", "Найкраща команда контролю якості").