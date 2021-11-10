LIGA360 – это комплексная ИТ-платформа, которую давно ждал украинский бизнес

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что сегодня неотложной потребностью для каждого владельца и руководителя бизнеса и команды, которая его развивает – это иметь достаточно информации, чтобы избежать каких-либо рисков или минимизировать их последствия. В то же время, почти каждый ТОП-менеджер или профильный специалист вспомнит хотя бы одну или несколько неприятных историй, произошедших в зоне его ответственности и связанных с изменениями законодательства, непорядочностью контрагентов, нечестными PR-компаниями в медиа, общим медиа полем отрасли, компании, персоналий, трудовой миграцией, судебными решениями, состоянием недвижимости и состоянием партнеров, клиентов и конкурентов, так или иначе влиявших на успешность бизнеса.

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Сегодня таких рисков можно избежать. Компания ЛІГА:ЗАКОН, которая уже 30 лет разрабатывает и создает IT-решения для юристов и бухгалтеров, предлагает решения для всего бизнеса и специалистов различных профессий. Ее IT-платформа LIGA360 – это единственное информационное поле для всей компании с удобными функциями для работы ТОП-менеджмента (CEO и руководителей подразделений), юристов, бухгалтеров, PR-отдела, HR-департамента, службы безопасности и отдела закупок. Это позволяет успешно решать вопросы сбора, обработки и анализа всего информационного поля – законодательного, экономического, репутационного, в котором работает украинский бизнес, и обеспечивает командное управление всей информацией для принятия своевременных бизнес-решений и предупреждения рисков. Что касается реагирования на риски, то для их предостережения срабатывает оповещение подразделений и отдельных специалистов о риск-факторах по договорам (изменения сторон) или наступлении существенных событий, например, даты оплат, пролонгации и прочих.

Марина Бондаренко , Глава Совета Директоров ЛІГА:ЗАКОН

"Предпринимателям нужно мгновенно принимать важнейшие для компании решения в условиях постоянных изменений и информационного хаотического давления на бизнес. И очень важно, чтобы в этот момент основные ключевые игроки и ТОП-менеджмент находились в едином информационном поле и имели возможность командного взаимодействия. Благодаря нашей экспертизе, опыту и репутации мы в ЛІГА:ЗАКОН можем создавать уникальные комплексные решения как для отдельного специалиста, так и для компании в целом. Сегодня наша ИТ-платформа LIGA360 позволяет на все 360 понимать риски, с которыми ежедневно сталкивается бизнес и государственные структуры в информационном, законодательном и репутационном поле"

ИT-платформа LIGA360 ориентирована на три уровня использования: компания – команда – специалист и станет полезной не только юристам и бухгалтерам, давно пользующимся продуктами компании, но и многим другим. В частности, владельцам и руководителям бизнеса, топ-менеджменту и другим специалистам. Для них ИТ система открывает современные возможности для командной работы в едином пространстве автоматизации договорной деятельности, обсуждения и обмена документами, полезными ссылками, мониторингами, отчетами. При этом разработчики учли, что у каждого из них своя роль в бизнесе.

Эффект синергии достигается именно во время командной работы, когда каждый специалист по своему направлению дополняет информацию своего коллеги или смежного подразделения.

Ольга Таранова , продуктовый директор ЛІГА:ЗАКОН

"Аналитические дашборды для топ-команды компании позволяют оценивать внешние и внутренние информационные риски, которые могут оказывать существенное влияние на бизнес. Информационное поле о компании позволяет получать, в частности, информацию по таким направлениям как репутация и судебные дела с упоминаниями компании в деловых и отраслевых изданиях с указанием их тональности, а цепочки судебных решений, с упоминанием компании и возможностью постоянного мониторинга, покажут появление новых решений, завершение дел или судебные заседания по ним. А анализ информационного окружения компании, например, правового поля с мониторингом изменений нормативно-правовых документов, дает понимание ключевых событий, которые могут влиять на бизнес. Учитывая эти и другие данные, которые выдает наша ИT-платформа, владелец и руководитель бизнеса в итоге получают консолидированную информацию, необходимую для оперативного принятия оптимального решения и предотвращения рисков для бизнеса и поиска новых возможностей"

Благодаря тому, что ИT-система объединила возможности отдельных продуктов ЛІГА:ЗАКОН, имеющих взаимосвязь, а отдельные специалисты и целые топ-команды и компании получают гораздо больше возможностей в работе с разной информацией, это дает возможность бизнесу оглянуться на все 360 градусов и понять, с какой стороны ожидать угрозы и действовать на опережение, а не ждать форс-мажорных обстоятельств, а затем думать, как с ними бороться.

Действительно, особенность LIGA360 в ее универсальности и всеобъемлющей, о чем свидетельствует цифра 360, намекая на то, что охватывает все аспекты бизнеса и позволяет избежать широкого круга рисков. Для этого ИT-система собирает данные из более 400 открытых реестров и источников, обрабатывает и анализирует 1,7 млн. ​​нормативно-правовых актов и аналитических материалов, 6,8 млн. досье на компании и ФЛП Украины, 96 млн. судебных решений, более 20 тысяч медиа.

Ирина Холод , директор по маркетингу компании ЛИГА:ЗАКОН

"Если сказать коротко, то теперь ЛІГА:ЗАКОН из отдельного продукта для юриста становится ИT-платформой LIGA360 для всего бизнеса, поскольку в таком комплексном ИT-решении давно нуждались владельцы и руководители бизнеса, юристы, бухгалтеры, PR-менеджеры, HR-менеджеры, специалисты службы безопасности.



Если же рассказывать более подробно, то нужно упомянуть, что ЛІГА:ЗАКОН работает на рынке 30 лет, и все это время компания создает разные ИТ-решения, позволяющие улучшить качество работы с информацией. Все продукты компании базируются на собранных и систематизированных из более чем 400 источников данных. Полученные сведения анализируются, обрабатываются и превращаются в полезную информацию для разных специалистов бизнеса.



Долгое время компания предоставляла рынку услуги одного основного продукта – это информационно-аналитические системы, которые были больше связаны с работой юристов и бухгалтеров. За последние несколько лет были созданы и другие решения. К примеру, сервис проверки контрагентов (CONTR AGENT), база судебных решений с удобным поиском с модулем предсказания вероятности победы в суде (VERDICTUM), информационные продукты о состоянии недвижимости и другого имущества (SMS-МАЯК).



Преимущества ИT-платформы от ЛІГА:ЗАКОН еще и в том, что это не отдельный набор продуктов, которые лежат на полках и ждут своего специалиста, а это единственное информационное поле для работы всей компании. Каждый специалист дополняет кейс коллеги своими данными, и от этого ценность последних только растет.ИT-платформа включает полный спектр информационных потоков, которые помогают бизнесу в динамических условиях работы. В первую очередь – руководителям команд ориентироваться во внешнем пространстве. Именно для ТОП-подразделений мы сформировали дашборд, дающий понимание, в каком информационном пространстве существует бизнес в конкретный момент и что может произойти в ближайшем будущем.

Для PR-менеджера мы сформировали такое решение, которое базируется на мониторинге медиа среды и позволяет отслеживать репутационное поле как компании, так и отдельно взятой персоны (SEMANTRUM). А также добавили крайне необходимый сервис мониторинга и отслеживания связей контрагентов, у пиарщиков также появится функционал командной работы с договорами и управление корпоративной базой документов.



Для бухгалтеров мы обычно предоставляли информационно-правовые системы (ИПС) с бухгалтерской аналитикой, с рекомендациями и возможностью задать вопросы консультанту. Сейчас сформированы более полные решения, позволяющие работать как с нормативно-правовой базой, так и с сервисом сдачи отчетности в налоговую, отслеживание контрагентов, персональным календарем для отчетности.



Мы создали отдельные продукты для HR-специалистов и представителей службы безопасности. Эти профессионалы тоже работают с информационными потоками и у каждого есть свои рабочие задачи, которые мы пытались максимально автоматизировать. LIGA360 дает инструменты по работе с большим количеством информационных потоков и позволяет их систематизировать, выделить главное в работе каждого специалиста. Также добавили функционал, позволяющий автоматизировать рутинные процессы, оставляя больше времени на взаимодействие с коллегами и клиентами"

Анна Мороз , коммерческий директор ЛІГА:ЗАКОН

"Все то, что мы предлагаем нашим клиентам, мы испытываем на себе и, кстати, делаем это с большим удовольствием. Более года руководители и специалисты нашей компании используют ИT-платформу LIGA360 в своей повседневной деятельности и восхищаются возможностями ИT-системы, которая комплексно решает потребности мониторинга, систематизации, упорядочения информационных потоков вокруг компании. А также помогает организовать общий рабочий функционал как на уровне отдельных отделов, так и профессиональных команд внутри компании. Что может быть лучшей рекомендацией для клиентов, чем использование платформы самим разработчиком"

Отдельное корпоративное решение разработчики ИT-платформы LIGA360 создали для юрбизнеса и адвокатских объединений, а также государственного сектора, органов власти и судебной системы.

Следует отметить, что по состоянию на октябрь 2021 года к отдельным продуктовым решениям от ЛІГА:ЗАКОН уже присоединилось более 160 тысяч пользователей разных уровней. А учитывая, что ЛІГА:ЗАКОН уже 30 лет самостоятельно разрабатывает конкурентоспособные ИТ-продукты и комплексные решения и работает на конечного потребителя в сегментах LegalTech, имеет проверенную временем репутацию, компетентную команду разработчиков, а ее продуктами пользуются практически все органы государственной власти, то следует ожидать, что и новая ИТ-платформа LIGA360 будет иметь большую армию поклонников.

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Автор: Игорь Костин