LIGA360 - це комплексна IT-платформа, яку давно потребував український бізнес

Мабуть, не помилюся, якщо скажу, що сьогодні нагальною потребою для кожного власника і керівника бізнесу та команди, яка його розвиває — це мати достатньо інформації, щоб уникнути будь-яких ризиків або мінімізувати їх наслідки. Водночас, майже кожен ТОП-менеджер або профільний спеціаліст згадає бодай одну або декілька неприємних історій, які сталися в зоні його відповідальності і були пов’язані зі змінами законодавства, непорядністю контрагентів, неправдивими PR-компаніями в медіа, загальним медіа полем галузі, компанії, персоналій, трудовою міграцією, судовими рішеннями, станом нерухомості та станом партнерів, клієнтів і конкурентів, які так чи інакше впливали на успішність бізнесу.

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Сьогодні таких ризиків можна уникнути. Компанія ЛІГА:ЗАКОН, яка вже 30 років розробляє та створює IT-рішення для юристів та бухгалтерів, відтепер пропонує рішення для усього бізнесу та спеціалістів різних професій. Її IT-платформа LIGA360 це єдине інформаційне поле для всієї компанії зі зручними функціями для роботи ТОП-менеджменту (СЕО та керівників підрозділів), юристів, бухгалтерів, PR-відділу, HR-департаменту, служби безпеки та відділу закупівель. Це дозволяє успішно вирішувати питання збору, обробки і аналізу всього інформаційного поля – законодавчого, економічного, репутаційного, в якому працює український бізнес, та забезпечує командне управління усією інформацією для прийняття своєчасних бізнес-рішень та попередження ризиків. Що стосується реагування на ризики, то для їх упередження спрацьовує оповіщення підрозділів та окремих спеціалістів про ризик-фактори за договорами (зміни у сторін) або настання суттєвих подій, наприклад, дати оплат, пролонгації тощо.

Марина Бондаренко , Голова Ради Директорів ЛІГА:ЗАКОН

"Підприємцям потрібно миттєво ухвалювати найважливіші для компанії рішення в умовах постійних змін та інформаційного хаотичного тиску на бізнес. І дуже важливо, щоб цей момент основні ключові гравці і ТОП-менеджмент перебували в єдиному інформаційному полі і мали можливість командної взаємодії. Завдяки нашій експертизі, досвіду та репутації ми в ЛІГА:ЗАКОН можемо створювати унікальні комплексні рішення як для окремого спеціаліста, так і для компанії в цілому. Сьогодні наша IT-платформа LIGA360 дозволяє на всі 360 розуміти ризики, з якими стикається щодня бізнес і державні структури в інформаційному, законодавчому та репутаційному полі"

IT-платформа LIGA360 орієнтована на три рівні використання: компанія – команда – спеціаліст і стане корисною не тільки юристам та бухгалтерам, які давно користуються продуктами компанії, а й багатьом іншим. Зокрема, власникам і керівникам бізнесу, топ-менеджменту та іншим спеціалістам. Для них ІТ-система відкриває сучасні можливості для командної роботи у єдиному просторі для автоматизації договірної діяльності, обговорення та обміну документами, корисними посиланнями, моніторингами, звітами. При цьому розробниками враховано, що у кожного з них своя роль в бізнесі.

Але ефект синергії досягається саме під час командної роботи, коли кожен спеціаліст за своїм напрямком діяльності доповнює інформацію свого колеги чи суміжного підрозділу.

Ольга Таранова , продуктовий директор ЛІГА:ЗАКОН

"Аналітичні дашборди для топ-команди компанії дозволяють оцінювати зовнішні та внутрішні інформаційні ризики, які можуть істотно впливати на бізнес. Інформаційне поле про компанію дозволяє отримувати, зокрема, інформацію за такими напрямками як репутація та судові справи зі згадками про компанію у ділових та галузевих виданнях із зазначенням їх тональності, а ланцюжки судових рішень, із згадкою компанії та можливістю постійного моніторингу покажуть появу нових рішень, завершення справ або судові засідання по ним. А аналіз інформаційного оточення компанії, наприклад, правового поля з моніторингом змін нормативно-правових документів, дає розуміння ключових подій, які можуть впливати на бізнес. Враховуючи ці та інші дані, які видає наша IT-платформа власник та керівник бізнесу в підсумку отримують консолідовану інформацію необхідну для оперативного ухвалення оптимального рішення та запобігання ризиків для бізнесу та пошуку нових можливостей"

Завдяки тому, що IT-система об’єднала можливості окремих продуктів ЛІГА:ЗАКОН, які мають взаємозв’язок, а окремі фахівці і цілі топ-команди і компанії загалом отримують набагато більше можливостей в роботі з різною інформацією, це дає можливість бізнесу озирнутися на всі 360 градусів і зрозуміти, з якого боку очікувати загрози та діяти на випередження, а не чекати форс-мажорних обставин, а потім думати, як з ними боротися.

Дійсно, особливість LIGA360 в її універсальності та всеосяжності, про що свідчить цифра 360, натякаючи на те, що охоплює всі аспекти бізнесу та дозволяє уникнути широкого кола ризиків. Для цього IT-система збирає дані із понад 400 відкритих реєстрів та джерел, обробляє і аналізує 1,7 млн нормативно-правових актів та аналітичних матеріалів, 6,8 млн досьє на компанії і ФОП України, 96 млн судових рішень, понад 20 тисяч медіа.

Ірина Холод , директор з маркетингу компанії ЛІГА:ЗАКОН

"Якщо сказати коротко, то відтепер ЛІГА:ЗАКОН з окремого продукту для юриста стає IT-платформою LIGA360 для всього бізнесу, оскільки такого комплексного IT-рішення давно потребували власники та керівники бізнесу, юристи, бухгалтери, PR-менеджери, HR-менеджери, фахівці служби безпеки.



Якщо ж розповідати більш детально, то треба згадати, що ЛІГА:ЗАКОН працює на ринку 30 років, і весь цей час компанія створює різні ІТ-рішення, що дозволяють поліпшити якість роботи з інформацією. Всі продукти компанії базуються на зібраних і систематизованих з понад 400 джерел. Отримані відомості аналізуються, обробляються і перетворюються в корисну інформацію для різних фахівців бізнесу.



Тривалий час компанія надавала ринку послуги одного основного продукту - це інформаційно-аналітичні системи, які були більше пов'язані з роботою юристів і бухгалтерів. Втім, за останні кілька років були створені й інші рішення. Наприклад, сервіс перевірки контрагентів (CONTR AGENT), база судових рішень зі зручним пошуком з модулем передбачення ймовірності перемоги в суді (VERDICTUM), інформаційні продукти про стан нерухомості та іншого майна (SMS-МАЯК).



Переваги IT-платформи від ЛІГА:ЗАКОН ще й у тому, що це не окремий набір продуктів, які лежать на полицях і чекають свого фахівця, а це єдине інформаційне поле для роботи всієї компанії. Кожен фахівець доповнює кейс колеги своїми даними і від цього цінність останніх тільки зростає. IT-платформа охоплює повний спектр інформаційних потоків, які допомагають бізнесу у динамічних умовах роботи. В першу чергу - керівникам команд орієнтуватися в зовнішньому просторі. Саме для ТОП-підрозділів ми сформували дашборд, який дає розуміння, в якому інформаційному просторі існує бізнес у конкретний момент і що може статись у близькому майбутньому.



Для PR-менеджера ми сформували таке рішення, яке базується на моніторингу медіа середовища і дозволяє відстежувати репутаційне поле як компанії, так і окремо взятої персони (SEMANTRUM). А також додали вкрай необхідний сервіс моніторингу та відстеження зв"язків контрагентів, у PRників також згодом з'явиться функціонал командної роботи з договорами та управління корпоративною базою документів.

Для бухгалтерів ми традиційно надавали інформаційно-правові системи (ІПС) з бухгалтерської аналітикою, з рекомендаціями і можливістю задати питання консультанту. Зараз сформовані більш повні рішення, що дозволяють працювати як і з нормативно-правовою базою, так і з сервісом здачі звітності в податкову, відстеження контрагентів, персональним календарем для звітності.



Ми сформували окремі продукти для HR-фахівців і представників служби безпеки. Ці фахівці теж працюють з інформаційними потоками і в кожного є свої професійні завдання, які ми намагались максимально автоматизувати. LIGA360 дає інструменти по роботі з величезною кількістю інформаційних потоків і дозволяє їх систематизувати, виділити головне в роботі кожного спеціаліста. Також додали функціонал, який дозволяє автоматизувати рутинні процеси, залишаючи більше часу на взаємодію з колегами та клієнтами"

Анна Мороз , комерційний директор ЛІГА:ЗАКОН

"Все те, що ми пропонуємо нашим клієнтам, ми випробовуємо на собі і, до речі, робимо це з великим задоволенням. Більше року керівники та спеціалісти нашої компанії використовують IT-платформу LIGA360 у своїй повсякденній діяльності і перебувають у захваті від можливостей IT-системи, яка комплексно вирішує потреби моніторингу, систематизації, впорядкування інформаційних потоків навколо компанії. А також допоможе організувати спільний робочий функціонал як на рівні окремих відділів, так і професійних команд всередині компанії. А що може бути кращою рекомендацією для клієнтів, ніж використання платформи самим розробником"

Окреме корпоративне рішення розробники IT-платформи LIGA360 створили для юрбізнесу та адвокатських об’єднань, а також для державного сектора, органів влади та судової системи.

Слід зазначити, що станом на жовтень 2021 року до окремих продуктових рішень від ЛІГА:ЗАКОН вже долучились понад 160 тисяч користувачів різних рівнів. А враховуючи те, що ЛІГА:ЗАКОН вже 30 років самостійно розробляє конкурентоспроможні ІТ-продукти та комплексні рішення та працює на кінцевого споживача в сегментах LegalTech, має перевірену часом репутацію, компетентну команду розробників, а її продуктами користуються практично усі органи державної влади, то слід очікувати, що і нова ІТ-платформа LIGA360 матиме велику армію прихильників.

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Автор: Ігор Костін