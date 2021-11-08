Нелегальный рынок табачных изделий в 2021 году достиг 18% - главы табачных компаний

По итогам 2021 года украинский бюджет потеряет около 14 млрд гривен из-за нелегальной торговли табачными изделиями. Теневой рынок стремительно растет, нанося убытки государству и бизнесу.

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Об этом на пресс-конференции в УНИАН в понедельник, 8 ноября, заявили главы крупнейших международных табачных компаний, работающих в Украине.

"Доля нелегального рынка достигла исторического максимума и продолжает расти. По данным компании "Кантар", убытки государственного бюджета Украины достигнут 14 млрд гривен. Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальных проектов, но вместо этого обогащают организованную преступность", — сказал генеральный директор "BAT Украина" Кахабер Бенидзе.

Причиной роста нелегального рынка является ежегодное повышение акцизов на 20%, что выше уровня инфляции. Потребители переходят на более дешевую нелегальную продукцию.

Генеральный директор "JTI Украина" Пол Холловей рассказал, что его компания инициировала проект "Нет контрабанде", и за годовой период исследования доля нелегального рынка выросла с 6,9% до 18,1%.

По словам генерального директора "Филип Моррис Украина" Костаса Салвараса, от решения проблемы зависит перспектива дальнейших инвестиций в Украину.

"Наши производственные мощности заняты лишь на 60%. Нелегальная торговля негативно влияет на рабочие места, а также она влечет за собой меньшее использование смежных отраслей, например, логистики и складов. Если нелегальный рынок продолжит расти, то через 3-5 лет наши фабрики окажутся перед угрозой. Наиболее действенным способом борьбы с незаконной торговлей является продуманная налоговая политика", — подчеркнул Салварас.

Директор "Империал Тобакко в Украине" Растислав Чернак призвал остановить стремительный рост акцизов, который вдвое подорожали за последние 3 года. Повышение акцизов на 10% в год вместо 20% позволит избежать шоков и достичь уровня европейских акцизов к 2030 году. Также, по его мнению, нужно остановить до 2024 года рост акцизов на ТИЭНы, которые в январе этого года подорожали на 320%.