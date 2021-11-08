Нелегальний ринок тютюнових виробів у 2021 році досяг 18% - глави тютюнових компаній

За підсумками 2021 року український бюджет втратить близько 14 млрд гривень через нелегальну торгівлю тютюновими виробами. Тіньовий ринок стрімко зростає, завдаючи збитків державі та бізнесу.

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Про це на прес-конференції в УНІАН у понеділок, 8 листопада, заявили глави найбільших міжнародних тютюнових компаній, які працюють в Україні.

"Доля нелегального ринку досягла історичного максимуму і продовжує зростати. За даними компанії "Кантар", збитки державного бюджету України досягнуть 14 млрд гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальних проєктів, але натомість збагачують організовану злочинність", — сказав генеральний директор "BAT Україна" Кахабер Бенідзе.

Причиною зростання нелегального ринку є щорічне підвищення акцизів на 20%, що вище за рівень інфляції. Споживачі переходять на дешевшу нелегальну продукцію.

Генеральний директор "JTI Україна" Пол Холловей розповів, що його компанія ініціювала проєкт "Немає контрабанді", і за річний період дослідження частка нелегального ринку зросла з 6,9% до 18,1%.

За словами генерального директора "Філіп Морріс Україна" Костаса Салвараса, від вирішення проблеми залежить перспектива подальших інвестицій в Україну.

"Наші виробничі потужності зайняті лише на 60%. Нелегальна торгівля негативно впливає на робочі місця, а також тягне за собою менше використання суміжних галузей, наприклад, логістики та складів. Якщо нелегальний ринок продовжить зростати, то за 3-5 років наші заводи опиняться перед загрозою. Найбільш дієвим способом боротьби з незаконною торгівлею є продумана податкова політика", — наголосив Салварас.

Директор "Імперіал Тобакко в Україні" Растислав Чернак закликав зупинити стрімке зростання акцизів, яке вдвічі подорожчали за останні 3 роки. Підвищення акцизів на 10% на рік замість 20% дозволить уникнути шоків та досягти рівня європейських акцизів до 2030 року. Також, на його думку, слід зупинити до 2024 року зростання акцизів на ТВЕНи, які у січні цього року подорожчали на 320%.