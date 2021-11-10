Онлайн-сервис Кэшбери - простой кредит на карту онлайн

Онлайн-сервис Кешбери – наиболее простой, удобный и эффективный путь получить простой кредит на карту онлайн в Украине. Он поможет пережить "трудные" времена, прожить до очередной выплаты заработной платы, заплатить за срочное лечение в больнице или покупку медикаментов, выкупить "горящую" туристическую путевку или срочно заменить сломанный телефон на новую модель. Быстрый кредит на карту онлайн от финансовой компании Cashberry – ваша надежная опора в самых сложных ситуациях.

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Банковский займ или микрокредит онлайн от Кэшбери – что удобнее?

МФО Кешбери – это специализированная компания, которая занимается в Украине предоставлением быстрых потребительских микрокредитов частным лицам. Несмотря на более высокие процентные платежи и низкий кредитный лимит, чем в банке, микрофинансовая организация предоставляет своим клиентам несколько существенных преимуществ:

● взять кредит онлайн на карту можно круглосуточно, без перерывов, праздников или выходных дней;

● оформления микрозайма происходит онлайн, с использованием компьютера или смартфона, без звонков или личного прихода пользователя в офис;

● онлайн деньги на карту можно взять всего за десять минут – никакого длительного заполнения бумаг и ожидания решения;

● средства микро кредита перечисляются на карточку любого банка Украины, которая имеет активный статус, положительный баланс, возможность пополнения и снятия денег;

● онлайн кредиты на карту можно автоматически пролонгировать, выплачивая компании только начисленные проценты;

● закрыть свой долг перед МФО можно в любой момент времени, досрочно без выплаты дополнительной комиссии или штрафа.

Однако главным преимуществом микрофинансовой компании Кэшбери является супер лояльные условия кредитования – сталь клиентом МФО и подать заявку на получение экспресс займа может любой гражданин Украины в возрасте от восемнадцати лет с паспортом и ИНН. Официальное трудоустройство, стаж работы, качество кредитной истории, семейное положение и другие факторы существенного влияние на положительное решение по кредитованию не имеют. Главное, чтобы у заемщика не было больших просрочек в других МФО и был любой источник регулярного дохода (подтверждать происхождение и размер дохода документами и справками не требуется).

Как взять онлайн займ на карту в Украине в МФО Кешбери без отказа?

Для того, чтобы оформить срочный микрокредит в Cashberry, пользователю необходимо:

1. загрузить главную страницу сайта, поставить галочку в поле "Первый кредит", указать в калькуляторе сумму и количество дней для возврата. Первый кредит новые заемщики имеют возможность оформить без процентов – им потребуется оплатить только символические 0,01% в день;

2. нажать на кнопку "ПОЛУЧИТЬ КЕШ" и пройти регистрацию персонального кабинета. Для регистрации потребуется электронная почта и мобильный телефон, при этом пользователь дает свое согласие на хранение и обработку персональной информации;

3. заполнить электронную анкету. Для максимального повышения шансов на одобрение рекомендуется заполнять не только обязательные, но и дополнительные информационные поля. В анкете также указываются данные паспорта и индивидуальный налоговый код;

4. "подвязать" к своему электронному профилю банковскую карточку, на которую необходимо перечислить микрокредит;

5. отправить кредитную заявку на проверку и, дождавшись положительного решение, подписать электронный договор.

Все указанные действия займут не более 10-12 минут, а при следующих обращениях в компанию дублировать анкету и заново "подвязывать" карту не потребуется – достаточно просто оставить онлайн-заявку. Денежные средства микрокредита сразу перечисляются на указанную карту в течение пары минут.