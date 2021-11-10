Онлайн-сервіс Кешбері - простий кредит на карту онлайн

Онлайн-сервіс Кешбері – найбільш простий, зручний та ефективний шлях отримати простий кредит на карту онлайн в Україні. Він допоможе пережити "важкі" часи, прожити до чергової виплати заробітної плати, заплатити за термінове лікування в лікарні або купівлю медикаментів, викупити "туристичну путівку, що горить", або терміново замінити зламаний телефон на нову модель. Швидкий кредит на карту онлайн від фінансової компанії Cashberry – ваша надійна опора у найскладніших ситуаціях.

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Банківська позика або мікрокредит онлайн від Кешбері — що зручніше?

МФО Кешбері – це спеціалізована компанія, яка займається в Україні наданням швидких споживчих мікрокредитів приватним особам. Незважаючи на більш високі процентні платежі та нижчий кредитний ліміт, ніж у банку, мікрофінансова організація надає своїм клієнтам кілька суттєвих переваг:

● взяти кредит онлайн на картку можна цілодобово, без перерв, свят чи вихідних днів;

● оформлення мікропозики відбувається онлайн, з використанням комп'ютера чи смартфона, без дзвінків чи особистого приходу користувача до офісу;

● онлайн гроші на карту можна взяти всього за десять хвилин – жодного тривалого заповнення паперів та очікування рішення;

● кошти мікрокредиту перераховуються на картку будь-якого банку України, яка має активний статус, позитивний баланс, можливість поповнення та зняття грошей;

● онлайн кредити на картку можна автоматично пролонгувати, сплачуючи компанії лише нараховані відсотки;

● закрити свій борг перед МФО можна у будь-який момент часу, достроково без виплати додаткової комісії чи штрафу.

Однак головною перевагою мікрофінансової компанії Кешбері є супер лояльні умови кредитування – стати клієнтом МФО і подати заявку на отримання експрес позики може будь-який громадянин України віком від вісімнадцяти років із паспортом та ІПН. Офіційне працевлаштування, стаж роботи, якість кредитної історії, сімейний стан та інші фактори суттєвого впливу на позитивне рішення щодо кредитування не мають. Головне, щоб у позичальника не було великих прострочень в інших МФО та було будь-яке джерело регулярного доходу (підтверджувати походження та розмір доходу документами та довідками не потрібно).

Як взяти онлайн позику на карту в Україні в МФО Кешбері без відмови?

Для того, щоб оформити терміновий мікрокредит у Cashberry, користувачеві необхідно:

1. завантажити головну сторінку сайту, поставити галочку у полі "Перший кредит", вказати в калькуляторі суму та кількість днів для повернення. Перший кредит нові позичальники мають можливість оформити без відсотків – їм потрібно буде сплатити лише символічні 0,01% на день;

2. натиснути на кнопку "Отримати кеш" і пройти реєстрацію персонального кабінету. Для реєстрації потрібна електронна пошта та мобільний телефон, при цьому користувач дає свою згоду на зберігання та обробку персональної інформації;

3. заповнити електронну анкету. Для максимального підвищення шансів схвалення рекомендується заповнювати як обов'язкові, а й додаткові інформаційні поля. В анкеті також зазначаються дані паспорта та індивідуальний податковий код;

4. "підв'язати" до свого електронного профілю банківську картку, на яку необхідно перерахувати мікрокредит;

5. надіслати кредитну заявку на перевірку та, дочекавшись позитивного рішення, підписати електронний договір.

Всі зазначені дії займуть не більше 10-12 хвилин, а при наступних зверненнях до компанії дублювати анкету та повторно "підв'язувати" карту не потрібно – досить просто залишити онлайн-заявку. Кошти мікрокредиту відразу перераховуються на вказану картку протягом декількох хвилин.