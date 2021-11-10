Чтобы избежать повышения тарифов, регионы ждут помощи от Киева, - мэр Тернополя

Сергей Надал считает, что убытки будет возможно перекрыть, если государство компенсирует разницу в тарифах за предыдущие годы, а также будет оставлять на местах больше собранных средств от НДФЛ

Городской голова Тернополя Сергей Надал в интервью Фокусу "Мэр Тернополя Надал — о вакцинации, децентрализации, стадионе им. Шухевича и московской церкви" рассказал о том, что правительство и президент, стремясь сохранить тарифы на отопление без изменений, несколько месяцев дискутировали с органами местного самоуправления о том, как этого можно добиться и наконец подписали соответствующий меморандум. Отметив, что стоимость газа увеличилась во много раз, а в структуре тарифа 80% приходится именно на цену газа, Надал подчеркнул, что местным властям придется искать деньги для компенсации разницы. В регионах надеются на помощь Киева.

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"Мы ждем компенсации из государственного бюджета разницы в тарифах за предыдущие годы, а также увеличения налога на доходы физических лиц – эти компенсаторы должны нам перекрыть убытки в течение этого отопительного сезона, — сказал мэр Тернополя. — В то же время, мы понимаем, что в настоящее время Россия ведет против нас энергетическую войну, это война за нашу энергетическую независимость. Очень хорошо, что есть общее понимание этого: каждый пошел на уступки, потери ради этого принципа".

Подробнее читайте в материале "Мэр Тернополя Надал — о вакцинации, децентрализации, стадионе им. Шухевича и московской церкви".