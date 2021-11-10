Щоб уникнути підвищення тарифів, регіони чекають на допомогу від Києва, — мер Тернополя

Сергій Надал вважає, що збитки можна буде перекрити, якщо держава компенсує різницю в тарифах за попередні роки, а також залишатиме на місцях більше зібраних коштів від ПДФО

Міський голова Тернополя Сергій Надал в інтерв'ю Фокусу "Мер Тернополя Надал — про вакцинацію, децентралізацію, стадіон ім. Шухевича та московську церкву" розповів про те, що уряд і президент, прагнучи зберегти тарифи на опалення без змін, кілька місяців дискутували з органами місцевого самоврядування про те, як цього можна досягти, і нарешті підписали відповідний меморандум. Зазначивши, що вартість газу збільшилася в багато разів, а в структурі тарифу 80% припадає саме на ціну газу, Надал наголосив, що місцевій владі доведеться шукати гроші для компенсації різниці. У регіонах сподіваються на допомогу Києва.

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"Ми чекаємо на компенсацію з державного бюджету різниці в тарифах за попередні роки, а також збільшення податку на доходи фізичних осіб — ці компенсатори повинні нам перекрити збитки протягом цього опалювального сезону, — сказав мер Тернополя. — Одночасно ми розуміємо, що зараз Росія веде проти нас енергетичну війну, це війна за нашу енергетичну незалежність. Дуже добре, що є спільне розуміння цього: кожен пішов на поступки, втрати заради цього принципу".

Детальніше читайте в матеріалі "Мер Тернополя Надал — про вакцинацію, децентралізацію, стадіон ім. Шухевича та московську церкву" .