Новый формат: Максим Параска впервые выступил на FinTech Stand Up

27 октября в UNIT.City состоялось долгожданное событие года в сфере диджитал-трансформации финансового сектора Украины – Digital Banking Conference & Fintech Stand up. В нем приняли участие руководители и драйверы, эксперты и основные игроки банков, необанков, финтех-компаний, МФО и государственных учреждений. В финале конференции участники выступили в необычном для них формате стендапа и поделились личным опытом через шутки

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О мероприятии

Первая часть мероприятия – Digital Banking Conference – была посвящена вопросам диджитал-трансформации финансовой сферы, рынка необанков и технологий, законодательного регулирования и т. д. Модератором панельной дискуссии "Диджитал трансформация – (Р)Эволюция" стала СЕО финтех-компании Moneyveo Алена Андроникова.

Вторая часть – FinTech Stand Up – прошла в формате стендап-шоу. В неформальной обстановке профессионалы отрасли впервые попробовали себя в новом амплуа. Участники рассказали о финансах, деньгах, финтех-проектах, личной и повседневной жизни. С дебютным стендап-номером на сцене UNIT.City выступил коммерческий директор финансовой компании Moneyveo Максим Параска.

Новое амплуа стендап-спикера

Как признался Максим, для него выступление в формате стендапа – это интересный опыт, когда нужно говорить не о привычных вещах, таких как лидогенерация, построение маркетинговой стратегии, диджитализация бизнеса, а о личных историях – еще и так, чтобы было смешно.

"Сегодня наша СЕО – Алена – выступила в основной программе, прекрасно вела дискуссию о диджитализации банков, а спикеры говорили на серьезные финансовые темы. Меня сюда отправили смешить людей. В принципе я этому рад. Я всю жизнь думал, что умею смешить других, но… не понимал, как это сложно со сцены", – начал Максим.

В FinTech Stand Up коммерческий директор Манивео поделился несколькими историями из жизни и тем, чему они его научили. "Что я понял из личного опыта и чем я часто пользуюсь в работе: не стоит говорить о том, в чем не разбираешься", – констатировал Максим Параска. Быть экспертом в своей нише и делиться с людьми знаниями, проверенными на практике, – это Максим умеет и делает каждый день.

"Благодарю всех, кто отважился выступать в таком нетипичном формате. Это очень интересно, сложно и мотивирующее!" – завершил Максим свой стендап.

Кто не знает, Максим Параска, коммерческий директор Moneyveo, имеет глубокие знания и навыки в области стратегического маркетинга, рекламы, развития бизнеса и программ КСО, которые он активно внедряет в компании. В 2019 году под его руководством была запущена медийная реклама "Тарас и Сава", за которую компания получила серебро в престижном конкурсе Effie Awards Ukraine, а маркетинговая команда была признана лучшей среди финансовых компаний. По аналитическим данным, запуск концепции "Красава" увеличил знание бренда Moneyveo с 22% до 60%. Что не удивительно, ведь кто сегодня не слышал о Тарасе-Нормасе и Саве-Красаве?

Максима неоднократно приглашали в качестве судьи в национальные и международные конкурсы. В частности, в 2019 году он вошел в состав жюри фестиваля Wow Done Awards, на котором оценивал креативность и оригинальность рекламных кампаний для продуктов и услуг. А в 2020-м был удостоен места в звездной девятке Effie Grand Jury. В декабре этого года, на конференции Best Marketing Practices, Максим снова выступит в жюри Effie в роли эксперта сферы рекламы и маркетинга. Команда Moneyveo уверена в профессионализме Максима и с нетерпением ждет результатов конкурса.