Новий формат: Максим Параска вперше виступив на FinTech Stand Up

27 жовтня у UNIT.City пройшла довгоочікувана подія року у сфері діджитал-трансформації фінансового сектору України – Digital Banking Conference & Fintech Stand up. У ній взяли участь керівники та драйвери, експерти і основні гравці банків, необанків, фінтех-компаній, МФО та державних установ. У фіналі конференції учасники виступили у незвичному для них форматі стендапу та поділилися власним досвідом через жарти

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Про подію

Перша частина заходу – Digital Banking Conference – була присвячена питанням діджитал-трансформації фінансової сфери, ринку необанків і технологій, законодавчого регулювання та ін. Модератором панельної дискусії "Діджитал трансформація – (Р)Еволюція" стала СЕО фінтех-компанії Moneyveo Альона Андронікова.

Друга частина – FinTech Stand Up – відбулася у форматі стендап-шоу. У неформальній обстановці професіонали галузі спробували себе у новому амплуа. Учасники розповіли про фінанси, гроші, фінтех-проєкти, особисте та повсякденне життя. Із дебютним стендап-номером на сцені UNIT.City виступив комерційний директор фінансової компанії Moneyveo Максим Параска.

Нове амплуа стендап-спікера

Як зізнався Максим, для нього виступ у форматі стендапу – це цікавий досвід, коли потрібно говорити не про звичні речі, такі як лідогенерація, побудова маркетингової стратегії, діджиталізація бизнесу, а про власні історії – ще й так, щоб було смішно.

"Сьогодні наша СЕО – Альона – виступила в основній програмі, прекрасно вела дискусію про діджиталізацію банків, а спікери говорили на серйозні фінансові теми. Мене сюди ж відправили смішити людей. В принципі я цьому радий. Я все життя думав, що вмію смішити інших, але… не розумів, як це складно зі сцени", – розпочав Максим.

У FinTech Stand Up комерційний директор Манівео поділився декількома історіями з життя і тим, чому вони його навчили. "Що я зрозумів із особистого досвіду і чим я часто користуюсь у роботі: не варто говорити те, в чому не розбираєшся", – констатував Максим Параска. Бути експертом у своїй ніші та ділитися з людьми знаннями, перевіреними на практиці, – це Максим вміє і робить щодня.

"Дякую всім, хто наважився виступати в такому нетиповому форматі. Це дуже цікаво, складно і мотивуюче!" – завершив Максим свій стендап.

Хто не знає, Максим Параска, комерційний директор Moneyveo, має глибокі знання і навички зі стратегічного маркетингу, реклами, розвитку бізнесу і програм КСВ, які він активно впроваджує у компанії. У 2019 році під його керівництвом було запущено медійну рекламу "Тарас і Сава", за яку компанія отримала срібло у престижному конкурсі Effie Awards Ukraine, а маркетингова команда була визнана кращою серед фінансових компаній. За аналітичними даними, запуск концепції "Красава" збільшив знання бренду Moneyveo з 22% до 60%. Що не дивно, адже хто сьогодні не чув про Тараса-Нормаса і Саву-Красаву?

Максима неодноразово запрошували в якості судді до національних та міжнародних конкурсів. Зокрема, у 2019-му він увійшов до складу журі фестивалю Wow Done Awards, на якому оцінював креативність та оригінальність рекламних кампаній для продуктів і послуг. А у 2020-му був удостоєний місця у зірковій дев'ятці Effie Grand Jury. Цього року в грудні, на конференції Best Marketing Practices, Максим знову виступить у журі Effie в ролі експерта сфери реклами та маркетингу. Команда Moneyveo впевнена у професіоналізмі Максима і з нетерпінням чекатиме результатів конкурсу.