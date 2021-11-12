ЛИГА:ЗАКОН отмечает свое 30-летие масштабной трансформацией компании

Председатель Совета директоров ЛИГА:ЗАКОН заявила об изменении позиционирования компании и рестайлинге бренда

12 ноября компания ЛИГА:ЗАКОН отмечает свое 30-летие. Созданная украинскими учеными киевского института кибернетики компания с первых дней существования верила в цифровое будущее Украины и делала все возможное для этого.

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"В преддверии своего 30-летия мы представили рынку новую ІТ-платформу LIGA360 для всего бизнеса и тарифные планы, которые отвечают запросам рынка и учитывают приоритеты компании. Сегодня мы делаем следующий шаг – объявляем о новом позиционировании и рейстайлинге компании. Из компании, производившей ІТ-продукты для юристов и бухгалтеров, мы трансформируемся в продуктовую ІТ-компанию, которая предоставляет ІТ-платформу для всего бизнеса, специалистов разных профессий, компаний и государства в целом. Собственно, ориентация на потребности наших потребителей – юристов, бухгалтеров, а теперь и владельцев бизнеса, лежит в основе тридцатилетнего успеха нашей компании", — рассказывает одна из основательниц компании Председатель Совета Директоров ЛИГА:ЗАКОН Марина Бондаренко.

Как символ изменения в бизнес-подходах к продуктам компании и позиционировании на рынке ЛИГА:ЗАКОН обновила и свой логотип. Новый образ будет более точно соответствовать современному дыханию бренда, в основе которого неизменно остаются такие ценности, как независимость, ответственность, доверие и командность.

Новое визуальное решение является более технологичным и современным, что соответствует существующему состоянию бренда. При этом образ не меняется радикально, до неузнаваемости. Это свидетельствует о том, что компания сохраняет свой опыт и отвечает за устоявшиеся ценности, такие как доверие, репутация, качество, но при этом обновляется технологически.

"Информационные волны обновленного логотипа складываются в форму ступенек, транслирующих современную суть бренда "ЛИГА: ЗАКОН" — Think digital – думай в цифровом формате". Это движение вперед и вверх: постоянное перетекание информации на новые, более высокие уровни, благодаря чему принятие качественных бизнес решений для пользователей будет намного быстрее и проще. В основе этого движения есть первоочередность соблюдения принципа "Быть ​​на шаг впереди". Всегда. Чтобы опережать имеющиеся потребности потребителя и давать ему именно то, в чем у него возникнет потребность завтра", — говорит директор по маркетингу компании ЛИГА: ЗАКОН Ирина Холод.

В ходе рестайлинга обе части логотипа, символ и название компании, сохранились: в измененном, но узнаваемом виде. Шрифтовая часть связывает компанию с ее основным продуктом – комплексной ІТ-платформой для бизнеса LIGA360. Визуально это уверенный геометрический гротеск, цель которого донести ощущение надежности, технологичности и современности.

Следует отметить, что на сегодняшний день к отдельным продуктовым решениям от ЛИГА:ЗАКОН уже присоединились более 160 тысяч пользователей разных уровней, а вместе с партнерскими проектами, в которых есть интеграция с решениями компании ЛИГА:ЗАКОН, эта цифра составляет около 360 тысяч различных специалистов. среди которых практически все органы исполнительной и судебной власти.

Предмет особой гордости специалистов ЛИГА:ЗАКОН создание комплексной IT-платформы LIGA360 для всей компании и для различных ролей специалистов, работающих в едином информполе, что дает гораздо больший эффект для пользователей.

Ежедневно система собирает данные из более 400 открытых реестров и источников, обрабатывает и анализирует 1,7 млн нормативно-правовых актов и аналитических материалов, 6,8 млн досье на компании и ФЛП Украины, 96 млн судебных решений и более 20 тысяч медиа, чтобы бизнес имел достаточно информации для принятия своевременных бизнес-решений и предупреждения рисков, в частности репутационных.

Фото: пресс-службы Liga Group

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