ЛІГА:ЗАКОН відзначає своє 30-річчя масштабною трансформацією компанії

Голова Ради директорів ЛІГА:ЗАКОН заявила про зміну позиціонування компанії та рестайлінг бренду

12 листопада компанія ЛІГА:ЗАКОН відзначає своє 30-річчя. Створена українськими науковцями київського інституту кібернетики компанія з перших днів існування вірила у цифрове майбутне України і робила все для можливе для цього.

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"Напередодні свого 30-річчя ми презентували ринку нову ІТ-платформу LIGA360 для всього бізнесу та тарифні плани, які відповідають запитам ринку та враховують пріоритети компанії. Сьогодні ми робимо наступний крок – оголошуємо про нове позиціонування та рейстайлінг компанії. З компанії, яка виробляла ІТ-продукти для юристів і бухгалтерів ми трансформуємося в продуктову ІТ-компанію, яка надає ІТ-платформу для всього бізнесу, фахівців з різних професій, компаній та держави в цілому. Власне, орієнтація на потреби наших споживачів – юристів, бухгалтерів, а тепер і власників бізнесу лежить в основі тридцятилітнього успіху нашої компанії", — розповідає одна із засновниць компанії Голова Ради Директорів ЛІГА:ЗАКОН Марина Бондаренко.

Як символ зміни у бізнес-підходах до продуктів компанії та позиціонуванні на ринку ЛІГА:ЗАКОН оновила і свій логотип. Новий образ більш точно відповідатиме сучасному диханню бренду, в основі якого незмінно залишаються такі цінності як незалежність, відповідальність, довіра та командність.

Нове візуальне рішення є більш технологічним і сучасним, що відповідає наявному стану бренда. При цьому образ не змінюється радикально, до непізнаваності. Це свідчить про те, що компанія зберігає свій досвід і відповідає за сталі цінності, такі як довіра, репутація, якість, але при цьому оновлюється технологічно.

"Інформаційні хвилі оновленого логотипу складаються у форму сходинок, що транслює сучасну суть бренду "ЛІГА: ЗАКОН" — Think digital – думай в цифровому форматі". Це рух вперед і вверх: постійне перетікання інформації на нові, вищі рівні, завдяки чому прийняття якісних бізнес рішень для користувачів буде набагато швидшим і простішим. В основі цього руху є першочерговість дотримання принципу "Бути на крок попереду". Завжди. Задля того, щоб випереджати наявні потреби споживача і давати йому саме те, в чому у нього виникне потреба завтра", — говорить директор з маркетингу компанії ЛІГА: ЗАКОН Ірина Холод.

В ході рестайлингу обидві частини логотипу, символ і назва компанії, збереглися: у зміненому, але пізнаваному вигляді. Шрифтова частина пов’язує компанію з її основним продуктом – комплексною ІТ-платформою для бізнесу LIGA360. Візуально це впевнений геометричний гротеск, що має на меті донести відчуття надійності, технологічності та сучасності.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день до окремих продуктових рішень від ЛІГА:ЗАКОН вже долучились понад 160 тисяч користувачів різних рівнів, а разом із партнерськими проєктам, в яких є інтеграція з рішеннями компанії ЛІГА:ЗАКОН, ця цифра становить близько 360 тисяч різноманітних фахівців, серед яких практично усі органи виконавчої та судової влади.

Предмет особливої гордості фахівців ЛІГА:ЗАКОН створення комплексної IT-платформи LIGA360 для всієї компанії і для різних ролей спеціалістів компанії, що працюють в єдиному інформполі, що дає набагато більший ефект для користувачів.

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Фото: прес-служби Liga Group

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