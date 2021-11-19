Инвесторы "Большевика" не собираются отказываться от своих планов относительно завода, — представитель победителя конкурса

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не должен затягивать процедуры предоставления разрешений для заключения соглашения по приватизации завода "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ), идя на поводу СМИ, которые сейчас нагнетают ситуацию вокруг конкурса. Об этом в комментарии "НВ.Бизнес" заявила представитель консорциума инвесторов — победитель торгов по покупке завода "Большевик" Ольга Джелебова.

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Она подчеркнула, что процесс заключения сделки по продаже предприятия продолжается и что компания не меняла планов. "Оставление без рассмотрения нашего заявления о предоставлении разрешения на концентрацию хозяйствующих субъектов носит исключительно технический характер и связано с наличием незначительных недостатков в представленных к рассмотрению документах. После получения разъяснений от Антимонопольного комитета эти недостатки будут устранены, и мы обратимся к АМКУ с повторным заявлением. Доработка заявлений на концентрацию является обычной практикой АМКУ, отвечающей требованиям законодательства", — рассказала представитель инвесторов.

По ее словам, приватизационный конкурс по продаже ПКМЗ прошел прозрачно. "Учитывая искусственное нагнетание ситуации вокруг конкурса в СМИ, мы предостерегаем использование инструментария АМКУ для создания дополнительных рисков инвестору путем затягивания процедуры предоставления разрешений на заключение сделки", — подчеркнула уполномоченная покупателя.

Кроме того, отмена результатов аукциона окажет негативное влияние на инвестиционный климат в стране, считает руководитель секретариата совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, экономист Андрей Забловский.

"В случае отмены результатов аукциона стоило бы говорить, что в очередной раз наступаем на одни и те же грабли, что мы не в состоянии проводить "Большую приватизацию", это была бы негативная новость в контексте приватизационной несостоятельности, неготовности к ней и политическим рискам, несоблюдение правил игры и так далее. Это был бы отрицательный сигнал для инвестиционного климата. Это говорило бы о неосуществимости наших планов и нереалистичности воплощения таких планов в начале их принятия", — заявил Андрей Забловский.

Для справки:

Конкурс по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс-"Большевик") состоялся 27 октября. Начальная стоимость была определена на уровне 1,3 млрд. грн. Завод выкупили предприниматели Андрей Иванов (UDP) и Алексей Баранов ("А Девелопмент").

Напомним, с самого начала "Большевиком" интересовались также владелец девелоперской компании Kadorr Аднан Киван, компания "Интергал-Буд" Владимира Зубика, консорциум инвесторов, в состав которого входили девелоперская компания KDD, консалтинговая компания Colliers Ukraine, инвестиционная компания Dragon Capital и другие.