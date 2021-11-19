Інвестори "Більшовика" не збираються відмовлятися від своїх планів щодо заводу, - представник переможця конкурсу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не повинен затягувати процедури надання дозволів для укладання угоди щодо приватизації заводу "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод", ПКМЗ), йдучи на поводі ЗМІ, які наразі нагнітають ситуацію навколо конкурсу. Про це в коментарі "НВ.Бізнес" заявила представник консорціуму інвесторів — переможця торгів із купівлі заводу "Більшовик" Ольга Джелебова.

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Вона підкреслила, що процес укладання угоди з продажу підприємства триває, і що компанія не змінювала планів. "Залишення без розгляду нашої заяви про надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання носить винятково технічний характер і пов’язане з наявністю незначних недоліків у поданих до розгляду документах. Після отримання роз’яснень від Антимонопольного комітету ці недоліки будуть усунені, і ми звернемося до АМКУ із повторною заявою. Доопрацювання заяв на концентрацію є звичайною практикою АМКУ, яка відповідає вимогам законодавства", — розповіла представниця інвесторів.

За її словами, приватизаційний конкурс із продажу ПКМЗ відбувся прозоро. "Зважаючи на штучне нагнітання ситуації навколо конкурсу у ЗМІ, ми застерігаємо використання інструментарію АМКУ для створення додаткових ризиків інвестору шляхом затягування процедури надання дозволів для укладання угоди", — підкреслила уповноважена покупця.

Крім того, скасування результатів аукціону негативно вплине на інвестиційний клімат у країні, вважає керівник секретаріату ради підприємців при Кабінеті міністрів України, економіст Андрій Забловський.

"У разі скасування результатів аукціону варто було б говорити, що вчергове наступаємо на одні й ті ж граблі, що ми не в змозі проводити "Велику приватизацію", це була б негативна новина в контексті приватизаційної неспроможності, неготовності до неї і політичних ризиків, недотримання правил гри й таке інше. Це був би негативний сигнал для інвестиційного клімату. Це б говорило про нездійсненність наших планів і нереалістичність втілення таких планів на початку їхнього прийняття", — заявив Андрій Забловський.

Для довідки:

Конкурс із приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, екс-"Більшовик") відбувся 27 жовтня. Початкова вартість була визначена на рівні 1,3 млрд грн. Завод викупили підприємці Андрій Іванов (UDP) та Олексій Баранов ("А Девелопмент").

Нагадаємо, від початку "Більшовиком" цікавилися також власник девелоперської компанії Kadorr Аднан Ківан, компанія "Інтергал-Буд" Володимира Зубика, консорціум інвесторів, до складу якого входили девелоперська компанія KDD, консалтингова компанія Colliers Ukraine, інвестиційна компанія Dragon Capital та інші.