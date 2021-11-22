Начатая Зеленским приватизация открывает возможности для инвесторов, - немецкие СМИ

Программа "Большой приватизации", стартовавшая с продажи завода "Большевик", может быть интересна инвесторам из Германии и Швейцарии. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

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Как отмечает издание, большинство выставленных на продажу предприятий убыточны, но являются перспективными с точки зрения развития на их территориях девелоперских проектов.

"Президент Украины Владимир Зеленский запустил программу "Большой приватизации", в которую входят более 3000 государственных предприятий, многие из которых являются пережитками советской эпохи и экономически невыгодны. Объекты интересны немецким инвесторам из-за их расположения и размера земельных участков в центрах крупных городов Украины. Для инвесторов большие возможности появляются из-за относительно дешевой покупки активов с интересными возможностями развития. Украинский рынок недвижимости является одним из самых быстрорастущих в Европе", — пишет Focus.

В качестве примера продажи устаревшего промышленного актива под девелоперский проект издание приводит приватизацию киевского завода "Большевик", которая состоялась 27 октября.

"Примером этого является недавно проданный завод "Большевик" в центре Киева. Это старое предприятие, основанное в 19 веке. Ценным его делает площадь в 35 гектаров земли в центре столицы Киева, которая обошлась покупателю в 50 миллионов евро. Новым владельцем завода "Большевик" в центре столицы Киева является украинский консорциум инвесторов, который уже реализовал другие проекты технологического парка, в том числе первую в Украине "кремниевую долину". На место полуразрушенного завода придет инновационная инфраструктура с большим комфортом для жителей города. Новый владелец планирует вложить миллионы долларов в инвестиции, создать новые рабочие места и перспективы развития, — пишет Focus.

Как отмечает издание, украинское правительство работает над привлечением инвесторов из Германии и Швейцарии, а в украинских бизнес-ассоциациях ожидают, что приход немецких и швейцарских предпринимателей даст импульс для развития украинской экономики.

"Теперь со стороны правительства Украины ищут инвесторов из Германии и Швейцарии, которые готовы приобрести недвижимость и развивать ее в дальнейшем. Директор Европейской бизнес ассоциации (EBA) Анна Деревянко ожидает, что немецкие и швейцарские инвесторы станут стимулом для развития предпринимательства в стране, получат импульс от новых предприятий и развитие крупных объектов недвижимости в престижных районах", — пишет Focus.

Напомним, аукцион по продаже Первого киевского машиностроительного завода (ранее – завод "Большевик") прошел 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн). Победителем торгов стало ООО "Дженерал Коммерс". В консорциум покупателей вошли компания UDP под управлением Андрея Иванова и A Development под руководством Алексея Баранова.