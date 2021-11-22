Започаткована Зеленським приватизація відкриває можливості для інвесторів, - німецькі ЗМІ

Програма "Великої приватизації", яка стартувала з продажу заводу "Більшовик", може бути цікавою інвесторам з Німеччини та Швейцарії. Про це пише німецький журнал Focus.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як зазначає видання, більшість виставлених на продаж підприємств є збитковими, але є перспективними з погляду розвитку на їхніх територіях девелоперських проектів.

"Президент України Володимир Зеленський запустив програму "Велика приватизація", до якої входять понад 3000 державних підприємств, багато з яких є пережитками радянської доби та економічно невигідні. Об'єкти цікаві німецьким інвесторам через їхнє розташування та розмір земельних ділянок у центрах великих міст України. Для інвесторів великі можливості з'являються через дешеву купівлю активів з цікавими можливостями розвитку. Український ринок нерухомості є одним із найдинамічніших у Європі в плані зростання", — пише Focus.

Як приклад продажу застарілого промислового активу під девелоперський проект видання наводить приватизацію київського заводу "Більшовик", що відбулася 27 жовтня.

"Прикладом цього є нещодавно проданий завод "Більшовик" у центрі Києва. Це старе підприємство, засноване у 19 столітті. Цінним його робить площа 35 гектарів землі в центрі столиці Києва, яка коштувала покупцю 50 мільйонів євро. Новим власником заводу "Більшовик" у центрі столиці Києва є український консорціум інвесторів, який уже реалізував інші проекти технологічного парку, зокрема першу в Україні "кремнієву долину". На місце напівзруйнованого заводу завітає інноваційна інфраструктура з великим комфортом для мешканців міста. Новий власник планує вкласти мільйони доларів в інвестиції, створити нові робочі місця та перспективи розвитку, пише Focus.

Як зазначає видання, український уряд працює над залученням інвесторів із Німеччини та Швейцарії, а в українських бізнес-асоціаціях очікують, що прихід німецьких та швейцарських підприємців дасть імпульс для розвитку української економіки.

"Тепер з боку уряду України шукають інвесторів із Німеччини та Швейцарії, які готові придбати нерухомість та розвивати її надалі. Директор Європейської бізнес-асоціації (EBA) Ганна Дерев'янко очікує, що німецькі та швейцарські інвестори стануть стимулом для розвитку підприємництва в країні, отримають імпульс від нових підприємств та розвиток великих об'єктів нерухомості у престижних районах", — пише Focus.

Нагадаємо, аукціон із продажу Першого київського машинобудівного заводу (раніше – завод "Більшовик") пройшов 27 жовтня. Вартість активу склала 1,429 млрд грн (при стартовій ціні 1,39 млрд грн). Переможцем торгів стало ТОВ "Дженерал Коммерс". До консорціуму покупців увійшли компанія UDP під управлінням Андрія Іванова та A Development під керівництвом Олексія Баранова.