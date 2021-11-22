На объектах "БРСМ-нафта" найдены грубые нарушения норм экологической и противопожарной безопасности – эксперт

На рабочих объектах группы компаний БРСМ – мини-НПЗ в городе Гадячи Полтавской области и топливном хабе в селе Переяславском под Киевом эксперты выявили серьезные нарушения экологической и противопожарной безопасности, – передает Зеркало недели.

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По словам эксперта "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, благодаря съемкам с дрона стало известно о серьезных нарушениях противопожарной и экологической безопасности на объектах группы компаний БРСМ — на мини-НПЗ в городе Гадячь Полтавской области, где производятся нефтепродукты для дальнейшей реализации в этой сети заправок, и на самом большом топливном хабе в селе Переяславском под Киевом.

"Оборудование резервуаров очень скудное. К примеру, нет предохранительных клапанов, огневых предохранителей и даже элементарных громоотводов. Эксперты также обращают внимание на неудовлетворительное состояние обваловки резервуарного парка. В случае аварийного разлива топливо может неконтролируемо растечься", — рассказывает Артем Куюн о найденных нарушениях на мини-НПЗ "БРСМ-нафта" в Гадяче.

В статье также указывается на отсутствие факелов, на которых в регулярном режиме сжигают побочные производственные газы и которые используются во время экстренных ситуаций для того чтобы снизить давление в резервуаре и избежать взрыва в случае быстрого нагрева горючего. Эксперты рассказывают и об отсутствии на мини-НПЗ пожарного пруда как такового, не обнаружили на объекте и пожарных гидрантов.

"Еще одно важное нарушение – экология. На объекте не обнаружены ни рабочие очистные сооружения, ни следы промышленной и ливневой канализации. Это означает, что токсичные отходы производства сбрасываются в муниципальную канализацию, а все проливы нефтепродуктов отравляют почву и грунтовые воды", — отмечается в статье.

Обнаружены серьезные несоблюдения норм и в расположении объектов на базе, из-за которых пожарные машины в случае аварии просто не смогут проехать. Что касается опорной нефтебазы БРСМ в селе Переяславском Киевской области, то там эксперты также выявили грубые нарушения норм безопасности.

"Владелец хранилища реализовал лишь нужные для своего бизнеса опции. В частности, заметно вырос парк резервуаров, железнодорожная эстакада – тоже. А что по безопасности? Ничего. Заявленная система пожаротушения осталась на бумаге. Не видно на резервуарах ни генераторов пены, ни сухотрубов с выводами за обваловку, ни… Два ставки есть, однако насосного оборудования на них не обнаружено. Ливневая эстакада так и осталась с грунтовым покрытием, а ливневая канализация не появилась", — пишет Артем Куюн.

Как сообщалось ранее, пожар на нефтебазе БРСМ под Васильковом в 2015 году длился 8 суток и унес жизни шести человек, из них четверо – пожарные, по крайней мере 18 человек травмированы. Представители сети БРСМ свою вину в катастрофе отрицают.