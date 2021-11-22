На об'єктах "БРСМ-нафта" знайдені грубі порушення норм екологічної та протипожежної безпеки - експерт

На робочих об’єктах групи компаній БРСМ — міні-НПЗ у місті Гадячі Полтавської області та паливному хабі в селі Переяславському під Києвом експерти виявили серйозні порушення екологічної та протипожежної безпеки, — передає Дзеркало тижня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За словами експерта "Консалтингової групи А-95" Артема Куюна, завдяки зйомкам з дрона стало відомо про серйозні порушення протипожежної та екологічної безпеки на об’єктах групи компаній БРСМ — на міні-НПЗ у місті Гадячі Полтавської області, де виробляються нафтопродукти для подальшої реалізації в цій мережі заправок, і на найбільшому паливному хабі в селі Переяславському під Києвом.

"Обладнання резервуарів дуже бідне. Наприклад, немає запобіжних клапанів, вогневих запобіжників і навіть елементарних громовідводів. Експерти також звертають увагу на незадовільний стан обвалування резервуарного парку. У разі аварійного розливу паливо може неконтрольовано розтектися", — розповідає Артем Куюн про знайдені порушення на міні-НПЗ "БРСМ-нафта" у Гадячі.

У статті також вказується про відсутність факелів, на яких у регулярному режимі спалюють побічні виробничі гази та які використовуються під час екстрених ситуацій для того щоб знизити тиск у резервуарі і уникнути вибуху у разі швидкого нагрівання пального. Експерти розповідають і про відсутність на міні-НПЗ пожежного ставка як такого, не знайшли на об’єкті і пожежних гідрантів.

"Ще одне важливе порушення — екологія. На об’єкті не виявлено ні робочих очисних споруд, ні слідів промислової та зливової каналізації. Це означає, що токсичні відходи виробництва скидаються в муніципальну каналізацію, а всі проливання нафтопродуктів отруюють ґрунт і ґрунтові води", — зазначається у статті.

Знайдені серйозні недотримання норм і у розташуванні об’єктів на базі, через які пожежні машини в разі аварії просто не зможуть проїхати. Що ж стосується опорної нафтобази БРСМ у селі Переяславському Київської області, то там експерти також виявили грубі порушення безпекових норм.

"Власник сховища реалізував лише потрібні для свого бізнесу опції. Зокрема, помітно зріс парк резервуарів, залізнична естакада — теж. А що з безпеки? Нічого. Заявлена система пожежогасіння залишилася на папері. Не видно на резервуарах ні генераторів піни, ні сухотрубів з виведенням за обвалування, ні… Два ставки є, однак насосного обладнання на них не виявлено. Зливальна естакада так і залишилася з ґрунтовим покриттям, а зливової каналізації також не з’явилося", — пише Артем Куюн.

Як повідомлялось раніше, пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році тривала 8 діб та забрала життя шістьох людей, із них четверо – пожежники, принаймні 18 осіб травмовано. Представники мережі БРСМ свою вину у катастрофі заперечують.