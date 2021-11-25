Стремительный рост нелегального рынка сигарет привел к многомиллиардным потерям госбюджета – эксперт

За год нелегальный табачный рынок Украины вырос почти втрое. Сейчас в "тени" находится 18,1% рынка сигарет, рассказал в Facebook блоггер и политический эксперт Кирилл Сазонов.

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"Потери госбюджета – больше 14 миллиардов гривен за год. Табачные компании по такому случаю подняли шум, мол, при таких темпах роста акцизов (20% в год) и при таком росте цен на легальные сигареты даже 30% теневого рынка – не предел, потому что подделки и контрабанда дешевле, чем законные продукты", — отметил блоггер.

Сазонов объяснил, что поддельные и контрабандные сигареты производят прямо в Украине. Так, по данным компании Кантар, более 60% сигарет, которые маркируются для Duty Free или экспорта, но продаются внутри страны, производятся на Львовской табачной фабрике в Винниках.

"Вторая фабрика знаменита своими подделками – это фабрика Юнайтед Тобакко в Желтых Водах Днепропетровской области. Если вы загуглите эту фабрику, то вы найдете много новостей о том, как на ней проводят обыски СБУ и полиция", — добавил эксперт.

На этих предприятиях производство нелегальной продукции продолжается, а власть не предпринимает никаких шагов по борьбе с ними, считает Сазонов.

"Кстати, для комментаторов, которые захотят написать что-то вроде "надо вообще запретить курение", сразу отвечу: запретят легальным производителям, а нелегальным и полулегальным все эти запреты до одного места. Вот и будут курильщики курить нечто, сделанное из непонятно чего и хранящееся на складах с крысиным дерьмом", — констатировал он.

Как ранее сообщали СМИ, при нынешних объемах нелегального рынка убытки несет не только госбюджет, но и местные бюджеты.