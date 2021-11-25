Стрімке зростання нелегального ринку цигарок призвело до багатомільярдних втрат держбюджету – експерт

За рік нелегальний тютюновий ринок України зріс майже втричі. Зараз у "тіні" знаходиться 18,1% ринку цигарок, розповів у Facebook блогер та політичний експерт Кирило Сазонов.

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"Втрати держбюджету – понад 14 мільярдів гривень на рік. Тютюнові компанії з такої нагоди зчинили шум, мовляв, за таких темпів зростання акцизів (20% на рік) і за такого зростання цін на легальні сигарети навіть 30% тіньового ринку – не межа, тому що підробки та контрабанда дешевше, ніж законні продукти", – зазначив блогер.

Сазонов пояснив, що підроблені та контрабандні цигарки виробляють прямо в Україні. Так, за даними компанії Кантар, понад 60% цигарок, які маркуються для Duty Free чи експорту, але продаються всередині країни, виготовляються на Львівській тютюновій фабриці у Винниках.

"Друга фабрика відома своїми підробками – це фабрика Юнайтед Тобакко у Жовтих Водах Дніпропетровської області. Якщо ви загуглите цю фабрику, то ви знайдете багато новин про те, як на ній проводять обшуки СБУ та поліція", — додав експерт.

На цих підприємствах виробництво нелегальної продукції триває, а влада не робить жодних кроків у боротьбі з ними, вважає Сазонов.

"До речі, для коментаторів, які захочуть написати щось на кшталт "треба взагалі заборонити куріння", одразу відповім: заборонять легальним виробникам, а нелегальним та напівлегальним усі ці заборони до одного місця. От і курці куритимуть щось, зроблене з незрозуміло чого і що зберігається на складах з лайном щурів", — констатував він.

Як раніше повідомляли ЗМІ, за нинішніх обсягів нелегального ринку збитки зазнає не лише держбюджет, а й місцеві бюджети.