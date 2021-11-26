"Укрэксимбанк" продает проблемные кредитные обязательства на 2,5 млрд грн компаний из орбиты Юркевича, которого связывают с обанкротившимся УПБ

В ноябре государственный "Укрэксимбанк" выставил на торги в системе СЕТАМ права требования на взыскание 118 земельных участков площадью около 648 га в Бориспольском р-не Киевской обл. Стартовая цена лота составляет почти 2,56 млрд грн., аукцион запланирован на 10 декабря.

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Согласно информации лота речь идет о кредитных договорах заключенных "Укрэксимбанком" с ликвидируемым юридическим лицом (№151407К19 от 22.03.2007 г., №151408К13 от 28.05.2008 г.) и об ипотечных договорах обеспечения (имущественный залог земли).

В материалах ряда судебных споров государственного банка на взыскание задолженности говорится, что данные кредитные соглашения банк заключил с ООО "Евробудком". Эта фирма в мае 2021 года Хозяйственный суд Киевской обл. признал банкротом. Процедура распоряжения имуществом "Евробудком" длится более восьми лет. Дело о банкротстве "Евробудком" инициировало ООО "Сити-Стейт". По состоянию на 2013 год долг фирмы перед банком составил 797,7 млн. грн. (по валютному курсу того времени). Но в 2021 году, к моменту признания фирмы банкротом, активы "Евробудком" составляли всего пять земельных участков общей стоимостью 3,62 млн грн.

Кредиты "Евробудкому" выдавались во время пребывания Виктора Капустина председателем правления "Укрэксимбанка" (2005-2010 гг.). По данным издания ЛІГА.net, больше всего проблемных кредитов банк выдал в этот период.

Совокупно данные кредитные линии "Евробудкома" по сегодняшнему курсу составляют более 2 млрд грн. Согласно судебным делам, заемщик, ипотекодатель и поручители свои обязательства перед "Укрэксмибанком" в полном объеме не выполнили.

В частности, 22 марта 2007 года "Укрэксимбанк" заключил с "Евробудком" кредитный договор №151407К19 на сумму $10,3 млн. Впоследствии в качестве обеспечения кредита банк заключил ипотечный договор (земельные участки) с "Алта Проперти". В мае 2021 г. "Алта Проперти", который также брал отдельный кредит в государственном банке, был признан банкротом по заявлению ООО "Ситистейтсервис" (инициировано в 2012 году).

28 мая 2008 года банк заключил с "Евробудком" еще один кредитный договор №151408К13 на сумму $71,4 млн. и 2,04 млн. грн. За кредит поручились дочернее предприятие "Техноагрополис" и ООО "Акватерра-2005". В материалах судебного дела упоминается, что "Укрэксимбанк" обращался в суд на погашение задолженности путем взыскания на залоговое имущество к ряду фирм: "Евробудком", "Рестерра", "Агро-фирма "Бортничи", "Грус", "Евробудинвест", "Таурустрейдинг", "Технобилдигруп", "Киевский оптовый рынок".

Согласно Госреестру эти фирмы связаны между собой менеджментом, владельцами или бенефициарами. В частности, в "Евробудком" учредителями указаны "Евробудинвест" и "Лайт Трейдинг Груп", а бенефициаром – Александр Коваль. Основатель "Евробудинвест" – "Лайт Трейдинг Групп", а бенефициар – Сергей Сподин. В свою очередь в "Лайт Трейдинг Груп" основатель "Таурустрейдинг", а Сподин – бенефициар. В "Алта Проперти" долей в 99% через "Альтабудинвест" тоже владеет Сергей Сподин.

Сергей Сподин вместе с Анатолием Юркевичем (контролером группы Milkilend) ранее были указаны бенефициарами компании "Банкомсвязь". Юркевич является ее основателем. "Банкомсвязь" фигурирует в скандале с банкротством "Украинского профессионального банка" (УПБ), который связывают с Анатолием Юркевичем. По данным ФГВФЛ, УПБ в 2015 г. заключил ряд ничтожных договоров между связанными лицами. В результате чего из банка, по мнению Фонда, было незаконно выведено залоговое имущество, в том числе коммерческая недвижимость "Банкомсвязи", за которую ведутся судебные споры.

Также в "Агро-фирме "Бортничи" до 2019 года бенефициаром числился Анатолий Юркевич. Он же был бенефициаром упомянутых "Сити-Стейт" и "Ситистейтсервис" (часть его строительного бизнеса). Руководитель "Ситистейтсервис" Алексей Каргаполов, менеджер и владелец других компаний, связанных с Юркевичем, в том числе, он – экс.-и.о. председателя правления "УПБ". Каргаполов обвиняется Генеральной прокуратурой по делу о банкротстве "УПБ" в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге по предварительному сговору группой лиц, продолжаются судебные заседания.

В "Акватерре-2005", выступившей поручителем по кредиту "Евробудком", соучредитель Валентина Пшеничная, которая тоже связанная с Юркевичем и Милкиленд. Одновременно она контролирует "ФК Аурум Финанс". "Акватерра-2005", "ФК Аурум Финанс" вместе с КУА "Практика" фигурируют в делах банкротств "Кредитпромбанка" и "УПБ".

КУА "Практика" (ныне ООО "Практика-2020") судилась с Украиной за возврат средств, якобы потерянных в процессе банкротства "Кредитпромбанка". Такие же исковые требования выдвинула компания "Сити-Стейт Н.В." (Сity-State N.V., Нидерланды), и отсудила у государства $9 млн. Обе связывают с Юркевичем. Сейчас указано, что бенефициар фирмы "Практика-2020" Юрий Каплун (гражданин США), а основатель – "Сити-Стейт Н.В.".

У Юрия Каплуна есть совместный бизнес с Виктором Капустиным и Вадимом Гордиевским в фирмах в сфере недвижимости. Вадим Гордиевский – экс-заместитель Бориспольской РГА во времена президентства Виктора Ющенко.