"Укрексімбанк" продає проблемні кредитні зобов"язання на 2,5 млрд грн компаній із орбіти Юркевича, якого пов"язують зі збанкрутілим УПБ

У листопаді державний "Укрексімбанк" виставив на торги в системі СЕТАМ права вимоги на стягнення 118 земельних ділянок площею біля 648 га у Бориспільському р-ні Київської обл. Стартова ціна лоту складає майже 2,56 млрд грн., аукціон запланований на 10 грудня.

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Згідно інформації лоту мова йде про кредитні договори укладені "Укрексімбанком" з юридичною особою, яку ліквідовують (№151407К19 від 22.03.2007 р., №151408К13 від 28.05.2008 р.) та про іпотечні договори забезпечення (майнова застава землі).

В матеріалах низки судових спорів державного банку на стягнення заборгованості сказано, що дані кредитні угоди банк уклав з ТОВ "Євробудком". Цю фірму у травні 2021 року Господарський суд Київської обл. визнав банкрутом. Процедура розпорядження майном "Євробудком" триває понад вісім років. Справу про банкрутство "Євробудком" ініціювало ТОВ "Сіті-Стейт". Станом на 2013 рік борг фірми перед банком становив 797,7 млн грн. (по валютному курсу на той час). Але в 2021 році, на момент визнання фірми банкрутом, активи "Євробудком" складали всього п’ять земельних ділянок загальною вартістю 3,62 млн грн.

Кредити "Євробудкому" видавались за часів перебування Віктора Капустіна головою правління "Укрексімбанку" (2005-2010 рр.). За даними видання ЛІГА.net, найбільше проблемних кредитів банк видав у цей період.

Сукупно дані кредитні лінії "Євробудкому" по сьогоднішньому курсу складають більше 2 млрд грн. Згідно судових справ, позичальник, іпотекодавець та поручителі свої зобов’язання перед "Укрексмібанком" у повному обсязі не виконали.

Зокрема, 22 березня 2007 року "Укрексімбанк" уклав з "Євробудком" кредитний договір №151407К19 на суму $10,3 млн. Згодом у якості забезпечення кредиту банк уклав іпотечний договір (земельні ділянки) з "Алта Проперті". У травні 2021 р. "Алта Проперті", який також брав окремий кредит в державному банку, було визнано банкрутом за заявою ТОВ "Сітістейтсервіс" (ініційовано в 2012 році).

28 травня 2008 року банк уклав з "Євробудком" ще один кредитний договір №151408К13 на суму $71,4 млн та 2,04 млн грн. За кредит поручились дочірнє підприємство "Техноагрополіс" та ТОВ "Акватерра-2005". У матеріалах судової справи згадується, що "Укрексімбанк" звертався в суд на погашення заборгованості шляхом стягнення на заставне майно до низки фірм: "Євробудком", "Рестерра", "Агро-фірма "Бортничі", "Грус", "Євробудінвест", "Таурустрейдінг", "Технобілдігруп", "Київський гуртовий ринок".

Згідно Держреєстру ці фірми пов’язанні між собою менеджментом, власниками чи бенефіціарами. Зокрема, у "Євробудком" засновниками вказані "Євробудінвест" та "Лайт Трейдінг Груп", а бенефіціаром – Олександр Коваль. Засновник "Євробудінвест" – "Лайт Трейдінг Груп", а бенефіціар – Сергій Сподін. У свою чергу у "Лайт Трейдінг Груп" засновник "Таурустрейдінг", а Сподін – бенефіціар. У "Алта Проперті" часткою в 99% через "Альтабудінвест" теж володіє Сергій Сподін.

Сергій Сподін разом з Анатолієм Юркевичем (контролером групи Milkilend) раніше були вказані бенефіціарами компанії "Банкомзв’язок". Юркевич є її засновником. "Банкомзв’язок" фігурує у скандалі з банкрутством "Українського професійного банку" (УПБ), який пов’язують з Анатолієм Юркевичем. За даними ФГВФО, УПБ у 2015 р. уклав низку нікчемних договорів між пов’язаними особами. У результаті чого з банку, на думку Фонду, було незаконно виведене заставне майно, у тому числі, комерційна нерухомість "Банкомзв’язку", за яку наразі ведуться судові спори.

Також у "Агро-фірми "Бортничі" до 2019 року бенефіціаром значився Анатолій Юркевич. Він же був чи є бенефіціаром згаданих "Сіті-Стейт" та "Сітістейтсервіс" (частина його будівельного бізнесу). Керівник в "Сітістейтсервіс" Олексій Каргаполов, менеджер та власник інших компаній пов’язаних з Юркевичем, у тому числі, він – екс.-в.о. голови правління "УПБ". Каргаполов звинувачується Генеральною прокуратурою у справі щодо банкрутства "УПБ" у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб, тривають судові засідання.

В "Акватерра-2005", що виступила поручителем по кредиту "Євробудком", співзасновник Валентина Пшенична, яка теж пов’язана з Юркевичем та Мілкіленд. Одночасно вона контролює "ФК Аурум Фінанс". "Акватерра-2005", "ФК Аурум Фінанс" разом з КУА "Практика" фігурують у справах щодо банкротств "Кредитпромбанку" та "УПБ".

КУА "Практика" (нині ТОВ "Практика-2020") судилась з Україною за повернення коштів, начебто втрачених у процесі банкрутства "Кредитпромбанку". Такі ж позовні вимоги висунула компанія "Сіті-Стейт Н.В." (Сity-State N.V., Нідерланди), і відсудила у держави $9 млн. Обидві пов’язують з Юркевичем. Наразі вказано, що бенефіціар фірми "Практика-2020" Юрій Каплун (громадянин США), а засновник – "Сіті-Стейт Н.В.".

Юрій Каплун має спільний бізнес з Віктором Капустіним та Вадимом Гордієвським у фірмах у сфері нерухомості. Вадим Гордієвський –ексзаступник Бориспільської РДА за часів президентства Віктора Ющенка.