Зарплаты учителей с 1 декабря вырастут на 8,4%, – Минобразования назвало суммы

В среднем зарплаты вырастут на 900-1300 грн. МРОТ для учителей школ будет составлять 10 тыс. грн.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах вырастут на 8,4%, что предусмотрено Госбюджетом Украины. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.

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Зарплата педагогов в среднем вырастет на 900-1300 грн. МРОТ для учителей школ будет составлять 10 тыс. грн.

Глава Минобразования напомнил, что это будет вторым повышение оплаты труда педагогов в текущем году, ранее, 1 января 2021, зарплату педагогам подняли на 20%.

Шкарлет отмечает дефицит молодых педагогов, корень проблемы он видит в недостатке мотивации будущих учителей школ. По его словам, студенты педагогических вузов пойдут в школы, если будут знать, что за свой труд они получат достойную оплату.

Насколько вырастет зарплата учителя

зарплата учителя без категории и стажа увеличится до 9 768 грн.

учителя II категории будут зарабатывать 12 053 грн.

учителя I категории — 12 906 грн.

учитель высшей категории — 13 759 грн.

Насколько вырастет зарплата других сотрудников школ

директора школ будут зарабатывать до 17 057 грн.

ассистенты учителя — до 11 200 грн.

руководители кружков — до 12 053 грн.

педагоги-организаторы I категории — до 11 317 грн.

По состоянию на сентябрь 2021 года, педагоги в Украине в среднем зарабатывали 12 334 грн.

Ранее Фокус сообщал, что зарплаты школьных учителей в этом году вырастут на 30%. Денис Шмыгаль сказал, что руководство страны позаботятся о достаточном количестве школ и детских садов.