Зарплаты учителей с 1 декабря вырастут на 8,4%, – Минобразования назвало суммы
В среднем зарплаты вырастут на 900-1300 грн. МРОТ для учителей школ будет составлять 10 тыс. грн.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах вырастут на 8,4%, что предусмотрено Госбюджетом Украины. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
Зарплата педагогов в среднем вырастет на 900-1300 грн. МРОТ для учителей школ будет составлять 10 тыс. грн.
Глава Минобразования напомнил, что это будет вторым повышение оплаты труда педагогов в текущем году, ранее, 1 января 2021, зарплату педагогам подняли на 20%.
Шкарлет отмечает дефицит молодых педагогов, корень проблемы он видит в недостатке мотивации будущих учителей школ. По его словам, студенты педагогических вузов пойдут в школы, если будут знать, что за свой труд они получат достойную оплату.
Насколько вырастет зарплата учителя
- зарплата учителя без категории и стажа увеличится до 9 768 грн.
- учителя II категории будут зарабатывать 12 053 грн.
- учителя I категории — 12 906 грн.
- учитель высшей категории — 13 759 грн.
Насколько вырастет зарплата других сотрудников школ
- директора школ будут зарабатывать до 17 057 грн.
- ассистенты учителя — до 11 200 грн.
- руководители кружков — до 12 053 грн.
- педагоги-организаторы I категории — до 11 317 грн.
По состоянию на сентябрь 2021 года, педагоги в Украине в среднем зарабатывали 12 334 грн.
Ранее Фокус сообщал, что зарплаты школьных учителей в этом году вырастут на 30%. Денис Шмыгаль сказал, что руководство страны позаботятся о достаточном количестве школ и детских садов.