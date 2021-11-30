Зарплати вчителів із 1 грудня зростуть на 8,4%, – Міносвіти назвало суми
У середньому зарплати зростуть на 900–1300 грн. МЗП для вчителів шкіл становитиме 10 тис. грн.
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах зростуть на 8,4%, що передбачено Держбюджетом України. Про це міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зарплата освітян у середньому зросте на 900-1300 грн. МЗП для вчителів шкіл становитиме 10 тис. грн.
Глава Міносвіти нагадав, що це буде другим підвищення оплати праці педагогів у поточному році, раніше, 1 січня 2021 року, зарплату педагогам підняли на 20%.
Шкарлет наголошує на дефіциті молодих педагогів, корінь проблеми він бачить у нестачі мотивації майбутніх учителів шкіл. За його словами, студенти педагогічних вишів підуть до шкіл, якщо знатимуть, що за свою працю вони отримають гідну оплату.
Наскільки зросте зарплата вчителя
- зарплата вчителя без категорії та стажу збільшиться до 9 768 грн.
- вчителі ІІ категорії зароблятимуть 12 053 грн.
- вчителя І категорії – 12 906 грн.
- вчитель вищої категорії – 13 759 грн.
Наскільки зросте зарплата інших працівників шкіл
- директори шкіл зароблятимуть до 17 057 грн.
- асистенти вчителя – до 11 200 грн.
- керівники гуртків – до 12 053 грн.
- педагоги-організатори І категорії – до 11 317 грн.
Станом на вересень 2021 року педагоги в Україні в середньому заробляли 12 334 грн.
Раніше Фокус повідомляв, що зарплати шкільних учителів цього року зростуть на 30%. Денис Шмигаль сказав, що керівництво країни подбає про достатню кількість шкіл і дитячих садків.