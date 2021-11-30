Зарплати вчителів із 1 грудня зростуть на 8,4%, – Міносвіти назвало суми

У середньому зарплати зростуть на 900–1300 грн. МЗП для вчителів шкіл становитиме 10 тис. грн.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах зростуть на 8,4%, що передбачено Держбюджетом України. Про це міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зарплата освітян у середньому зросте на 900-1300 грн. МЗП для вчителів шкіл становитиме 10 тис. грн.

Глава Міносвіти нагадав, що це буде другим підвищення оплати праці педагогів у поточному році, раніше, 1 січня 2021 року, зарплату педагогам підняли на 20%.

Шкарлет наголошує на дефіциті молодих педагогів, корінь проблеми він бачить у нестачі мотивації майбутніх учителів шкіл. За його словами, студенти педагогічних вишів підуть до шкіл, якщо знатимуть, що за свою працю вони отримають гідну оплату.

Наскільки зросте зарплата вчителя

зарплата вчителя без категорії та стажу збільшиться до 9 768 грн.

вчителі ІІ категорії зароблятимуть 12 053 грн.

вчителя І категорії – 12 906 грн.

вчитель вищої категорії – 13 759 грн.

Наскільки зросте зарплата інших працівників шкіл

директори шкіл зароблятимуть до 17 057 грн.

асистенти вчителя – до 11 200 грн.

керівники гуртків – до 12 053 грн.

педагоги-організатори І категорії – до 11 317 грн.

Станом на вересень 2021 року педагоги в Україні в середньому заробляли 12 334 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що зарплати шкільних учителів цього року зростуть на 30%. Денис Шмигаль сказав, що керівництво країни подбає про достатню кількість шкіл і дитячих садків.