Татьяна Грязнова: YASNO существенно увеличит финансирование энергоэффективных проектов в промышленности в 2022 году

YASNO получил 300 млн грн кредитного лимита от Укргазбанка для финансирования энергоэффективных проектов в промышленности. Эти средства будут направлены на реализацию новых проектов, которые финансирует и выполняет на условиях энергосервиса (ЭСКО) подразделение YASNO Efficiency.

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Отечественные предприятия, особенно с многолетней историей, используют устаревшее оборудование, что в разы увеличивает использование энергоресурсов. Чтобы соответствовать европейским требованиям по сокращению всех видов выбросов с учетом целей European Green Deal по достижению климатического нейтралитета до 2050 года, украинский бизнес должен активно работать над обновлением производства. Эффективным инструментом для реализации таких энергоэффективных проектов в промышленности является энергосервис.

Суть его заключаеться в том, что энергосервисная компания финансирует и выполняет энергоэффективную модернизацию предприятия, гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов. Расчеты за уже выполненную модернизацию производятся исключительно из части средств, которые клиент экономит на энергозатратах в результате реализации проекта.

Существенным барьером для реализации масштабных проектов остается ограниченный доступ к долгосрочному финансированию, особенно в условиях продолжающейся пандемии Covid-19. Именно поэтому, созданный Укргазбанком инструмент, который позволит финансировать ЭСКО в промышленной сфере в классическом формате, так важен.

"Через механизм энергосервиса YASNO уже выполнил более 90 энергоэффективных проектов в промышленности и бюджетной сфере с достигнутой экономией от 25 до 90% энергоресурсов. Мы надеемся, что этим соглашением с Укргазбанком мы даем старт развитию рынка энергосервиса, в котором так нуждается Украина, учитывая актуальные изменения в законодательстве ЕС.

Кредитные средства позволят масштабировать нашу деятельность: уже в следующем году мы планируем увеличить в два раза объем финансирования ЭСКО-проектов. То есть, в 2022 году YASNO поможет еще большему числу украинских предприятий стать энергоэффективными, заменить устаревшее оборудование современным, достичь ощутимой экономии на энергоресурсах, уменьшить вредное влияние на окружающую среду, а также улучшить условия для сотрудников своих предприятий. Для этого представителям предприятий достаточно обратиться в YASNO по номерам (044) 581 93 07, (044) 225 67 01, (050) 392 04 09 или написать нам на электронную почту [email protected]", – отметила Татьяна Грязнова, директор по экономике и финансам YASNO.