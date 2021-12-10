Тетяна Грязнова: YASNO суттєво збільшить фінансування енергоефективних проєктів у промисловості в 2022 році

YASNO отримав 300 млн грн кредитного ліміту від Укргазбанку для фінансування енергоефективних проєктів у промисловості. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію нових проєктів, які фінансує та виконує на умовах енергосервісу (ЕСКО) підрозділ YASNO Efficiency.

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Вітчизняні підприємства, особливо з багаторічною історією, використовують застаріле обладнання, що в рази збільшує використання енергоресурсів. Щоб відповідати європейським вимогам щодо скорочення всіх видів викидів, з урахуванням цілей European Green Deal по досягненню кліматичного нейтралітету до 2050 року, український бізнес має активно працювати над оновленням виробництва. Ефективним інструментом для реалізації таких енергоефективних проєктів у промисловості є енергосервіс.

Сутність його полягає у тому, що енергосервісна компанія фінансує та виконує енергоефективну модернізацію підприємства, гарантуючи досягнення певного рівня економії енергоресурсів. Розрахунки за вже виконану модернізацію відбуваються виключно з частини коштів, які клієнт заощаджує на енерговитратах в результаті реалізації проєкту.

Істотним бар'єром для реалізації масштабних проєктів залишається обмежений доступ до довгострокового фінансування, особливо в умовах триваючої пандемії Covid-19. Саме тому, створений Укргазбанком інструмент, що дозволить фінансувати ЕСКО у промисловій сфері у класичному форматі, є таким важливим.

"Через механізм енергосервісу YASNO вже виконав більше 90 енергоефективних проєктів у промисловості та бюджетній сфері з досягнутою економією від 25 до 90% енергоресурсів. Ми сподіваємось, що цією угодою з Укргазбанком ми даємо старт розвитку ринку енергосервісу, якого так потребує Україна, враховуючи актуальні зміни в законодавстві ЄС.

Отримані кредитні кошти дозволять масштабувати нашу діяльність: уже наступного року ми плануємо збільшити удвічі об’єм фінансування ЕСКО-проектів. Тобто, у 2022 році YASNO допоможе ще більшій кількості українських підприємств стати енергоефективними, замінити застаріле обладнання на сучасне, досягти відчутної економії на енергоресурсах, зменшити шкідливий вплив на довкілля, а також покращити умови для співробітників своїх підприємств. Для цього представникам підприємств достатньо звернутись до YASNO за номерами (044) 581 93 07, (044) 225 67 01, (050) 392 04 09 або написати нам на електронну пошту [email protected]", – зазначила Тетяна Грязнова, директор з економіки та фінансів YASNO.